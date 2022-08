WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler? İşte hileli WhatsApp hakkında her şey

WhatsApp Plus nedir, özellikleri neler, orijinal WhatsApp uygulamasından ne gibi farklılıkları var? gibi soruları yanıtlamadan önce hileli WhatsApp kavramından bahsetmek gerek. Hileli WhatsApp nedir? öncelikle kısaca bundan bahsedelim, sonrasında WhatsApp Plus özellikleri ve yükleme adımlarına geçelim.

WhatsApp çevrimiçi kapatma 2022 rehberi 1 hf. önce eklendi

Hileli WhatsApp nedir?

Hileli WP nedir? WhatsApp Plus ya da kısa adıyla WP, gibi hileli WhatsApp uygulamaları aradığınızda “mod” ifadesini fark etmişsinizdir. Mod, İngilizce modified kelimesinden geliyor, Türkçeye de “modlu” olarak çevirebiliriz. Modlu WhatsApp veya WhatsApp modları, temelde orijinal WhatsApp uygulamasının değiştirilmiş versiyonundan başka bir şey değil. Bu uygulamalar, resmi WhatsApp görünümünde üçüncü taraf geliştiriciler tarafından tasarlanıyor.

Hileli WhatsApp özellikleri

WhatsApp modları, görünürde resmi WhatsApp Messenger’a oldukça benzer ancak WhatsApp’ta bulamadığınız birçok özelliği barındırırlar, sohbet deneyimini olumsuz etkileyen kısıtlamaları ortadan kaldırırlar. Örneğin; WhatsApp’ın orijinal sürümü kişilerinizin durum videolarını indirmenize, büyük boyutta dosya veya belgeler göndermenize izin vermez. WhatsApp gruplarına sınırlı üye ekleme vb. kısıtlamalar da hileli WhatsApp uygulamalarında görülmez.

Resmi sürüme göre size daha fazla avantaj sağlayan WhatsApp alternatifleri uzun süredir kullanılıyor, oldukça popülerler ve WhatsApp’ın kullanıcılara ve mod geliştiricilerine yasal işlem uygulaması durumuna rastlamadık. Riskleri olduğunu düşünebilirsiniz, doğru ancak, şu ana kadar WhatsApp alternatiflerini yükleyen kullanıcıların karşılaştığı büyük çaplı bir güvenlik sorunu veya şikayet durumu olmadı.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus nedir?

WhatsApp Plus, anlık mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp’ın modlanmış resmi olmayan sürümü. WP, orijinal uygulamadan daha fazla seçenek ve özelleştirme işleviyle 2012 yılından bu yana kullanıcıların en çok tercih ettiği WhatsApp modlarının başında geliyor.

WhatsApp Plus, orijinal uygulama gibi kişilerinizle mesajlaşmanıza, sesli aramalar, görüntülü konuşmalar yapmanıza olanak tanıyor. Bu mod, kişiselleştirme veya dosya gönderme alanında kullanıcı topluluğu tarafından çok talep edilen ve WhatsApp’ın şu veya bu sebeple henüz eklemediği belirli işlevleri ve seçenekleri ekliyor.

WhatsApp Plus, WhatsApp’ın kaynak koduyla geliştirilmiş resmi olmayan bir uygulama. Bu yüzden Google’ın resmi mağazası Play Store’dan indirilemiyor; çeşitli APK indirme sitelerinden "WhatsApp Plus APK" olarak aratıp telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Google Play Hizmetleri aracılığıyla güncellenemediğinden yeni sürüm olup olmadığını kendiniz kontrol etmeniz ve yüklemeniz gerekiyor.

Öte yandan WhatsApp Plus, WhatsApp’ın altyapısını izinsiz olarak kullanıyor; bu nedenle bazı riskler ve sorunlar olabilir. Sohbet yedekleme ve Google Drive üzerinden sohbetleri geri yükleme işlevi kullanılamıyor. Yedeklerinizi telefonunuzun dahili depolama alanında saklamanız gerekiyor. Yedeklerinizi yönetmek için bir dosya gezgini uygulaması da indirmeniz gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

Ek olarak, şu ana kadar rastlanmadı ancak Meta, WhatsApp modlarının tümünü yasaklayabilir, WhatsApp modları APK olarak indirilebildiğinden yüklemeyi engelleyemeyebilir ancak hesabınız banlanabilir. WhatsApp modları da telefon numarası gerektirdiğinden kullanamayabilirsiniz.

WhatsApp Plus’ı kullanmak için çok sebep var. Aynı anda iki WhatsApp hesabı kullanma, çevrimiçi durumu gizleme, meşgul veya çevrimdışı olduğunuzda otomatik mesaj gönderme, mesaj zamanlama, özel tema oluşturma, sohbet gizleme ve daha birçok özellik WP’da mevcut.

WhatsApp Plus APK nedir?

WhatsApp Plus APK, WhatsApp’ın en popüler modlu sürümlerinden biri ve milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. WP APK uygulaması, resmi sürümde bulunmayan pek çok gelişmiş ve en yeni özellikleri içeriyor.

WhatsApp Plus ile son görülmeyi gizleyebilir, çeşitli temalarla arayüzü değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. WhatsApp Plus APK, GBWhatsApp gibi kullanıcı dostu mesajlaşma uygulamalarından biri ve arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle iletişimde kalmanın en uygun olu. Kısaca, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan insanlarla bağlantı kurmanın en basit yolu.

WhatsApp'ı tek numara ile iki cihazda kullanma betada sunuldu 4 hf. önce eklendi

WhatsApp Plus özellikleri

Peki, WhatsApp Plus özellikleri neler? Bu uygulamanın ve WhatsApp’ın iç yapısı aynı ve orijinal uygulamanın tüm işlevlerine sahip. Yeni ve dikkat çeken WhatsApp Plus özellikleri arasında;

Çevrimiçi durum gizleme

Aynı anda iki WhatsApp hesabı kullanma

Mavi tik kaldırma

Gönderildi işareti kapatma

Büyük boyutlu dosyaları paylaşma

Gelişmiş sohbet temizleme

Kayıt durumunu gizleme

Otomatik yanıt

Sınırsız duvar kağıdı

Geçmiş ve log kaydı

Çeşitli yazı tipleri ve stiller

Paylaşım özgürlüğü

Çeşitli temalar

Çok daha fazla ifade

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus, benzersiz, çok çeşitli ve göze hitap eden temalar seçmenize olanak tanır. Tüm kullanıcı arayüzünü özelleştirebilir, metnin, butonların ve grafiklerin rengini ayarlayabilirsiniz. Orijinal uygulama herhangi bir özelleştirmeye izin vermez. WP’de yüzlerce tema mevcuttur. Temaları ayrı olarak indirmeniz gerekmez, uygulama temaları kendi indirir ve ad, tarih, sürüme göre düzenler.

WhatsApp Messenger, sohbetleri daha duygusal ve gerçek kılan ifadeler sunar. WhatsApp +, daha fazla ifade sunar ancak bu ifadeleri yalnızca WhatsApp Plus kullanıcıları görebilir. WhatsApp Plus kullanıcısı olmayan birine gönderdiğinizde yeni ifade mesajda görülmez.

WhatsApp’a giriş yaptığınız anda çevrimiçi görünürsünüz; bu, çoğu kullanıcının istemediği bir durum. WhatsApp Plus online durumu gizleme seçeneği sunar. Durumunuzu herhangi bir kişiden veya gruptan gizleyebilirsiniz.

Orijinal Whatsapp, en fazla 16MB büyüklüğünde dosyaları göndermenize izin verir. Modlu WhatsApp, kullanıcılar için uygun olan 50MB’a kadar dosya paylaşımına olanak tanır. Uygulama ayrıca 2MB’tan 50MB’a kadar dosya değişikliği sağlar. Orijinal WhatsApp’ta gelişmiş dosya paylaşımı seçeneği yoktur.

Temizleyici özelliği, gereksiz tüm konuşmaları, sohbetleri ve diğer temizlemek istediğiniz ekstra şeyleri silmenizi sağlar. WhatsApp Plus APK, kayıt durumunu kişilerinizden gizlemenize yardımcı olan başka harika bir özellikle gelir.

Tam Boyutta Gör

Otomatik cevap özelliği sadece Whatsapp işletme hesaplarında kullanılabiliyor. WhatsApp Plus, bu özelliği tüm kullanıcılara açıyor; istedikleri kişilere otomatik cevap mesaj ayarlama ve gönderme özgürlüğü sunuyor.

WhatsApp Plus APK’nın bir başka güzel özelliği; sınırsız duvar kağıtları sunması. Sohbet ekranınızda harika duvar kağıtları oluşturabilirsiniz. Yine resmi WhatsApp’ın sunmadığı geçmiş ve log özelliği mevcuttur. Hesabınızda gerçekleşen her etkinliğin kaydını tutabilirsiniz.

Bazı kullanıcılar farklı yazı tipleri sever. WhatsApp Plus’ta farklı renk, boyut, stil ve şekilde birçok yazı tipi (font) mevcut. Son olarak, resmi WhatsApp’ın desteklemediği şekilde paylaşmanıza izin verir. HD kalitede fotoğraflar, 30 saniyeden uzun süreli videolar, 50MB boyutunda video, 100MB boyutunda ses dosyaları paylaşmanıza olanak tanır.

WhatsApp sohbet botu, yeni özellikleri ve ipuçları paylaşacak 1 hf. önce eklendi

WhatsApp Plus yükleme

WhatsApp Plus Android telefona nasıl yüklenir? WhatsApp Plus yükleme 2022'de de değişmedi. WhatsApp APK uygulamasını indirmek ve yüklemek oldukça kolaydır. WhatsApp Plus APK 2021, 2022, sürüm fark etmeksizin kurulum işlemi basittir. İşte adım adım WhatsApp Plus yükleme:

Sohbetlerin yedeğini almak için WhatsApp'ı açın, Ayarlar - Sohbetler - Yedekle'ye gidin. Tüm sohbetleriniz yedeklenene kadar bekleyin. WhatsApp'ı Android cihazınızdan kaldırın. WhatsApp Plus APK uygulamasını Android telefonunuza indirin. Yüklemeden sonra, telefonunuzu girin ve tek kullanımlık şifre kodu ile doğrulamayı geçin. WhatsApp Plus özelliklerini deneyimlemeye geçebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp'tan WhatsApp Plus'a geçme

WhatsApp’taki sohbetleri WhatsApp Plus’a nasıl aktaracağınız konusunda endişeniz olabilir. Google Drive, WhatsApp sohbetlerinizi otomatik olarak yedekler ancak telefona yedekleme ve Google Drive’a yedekleme, WhatsApp’taki sohbetlerinizi WhatsApp Plus’a aktarırken sorun çıkartabilir; bunu bir program aracılığıyla yapmanızda fayda var:

Dr.Fone programını bilgisayarınıza indirin ve kurun. Ana sayfada WhatsApp Transfer’i seçin. Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve sol panelden WhatsApp - Backup WhatsApp messages’ı seçin. WhatsApp sohbetleriniz yedeklenmeye başlayacak. Yedekleme bittiğinde, “View it” butonuna tıklayarak yedeklemeyi görebilirsiniz. WhatsApp Transfer’e dönün ve WhatsApp Plus yüklü Android telefonu PC’ye bağlayın. Sol panelden WhatsApp’a ardından “Restore WhatsApp messages to Android device”a tıklayın. Yedeklemeyi kontrol edin ve “Next” ile ilerleyin. “Restore” butonuna tıklayarak WhatsApp sohbetlerini WhatsApp Plus aktarma işlemini tamamlayın.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus güncelleme

WhatsApp Plus nasıl güncellenir? Tüm yeni özellikler ve hata düzeltmelerini içeren en son sürümü indirmek için WhatsApp Plus’ı güncel tutmanın yolunu gösteriyoruz. WhatsApp Plus’ı güncellemek için aşağıdaki adımları takip edin:

WhatsApp Plus’ı açın. Sohbetler sekmesinde sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun. Plus ayarlarına gidin. Güncellemelere (Updates) gidin. Check for updates’e dokunun. Yeni sürüm yayınlanmışsa, indirmenizi sağlayan bir açılır pencere görüntülenir.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp ile WhatsApp Plus arasındaki fark

WhatsApp Messenger da WhatsApp Plus da hayatınızdaki insanlarla iletişimi kolaylaştırmak için var ancak WhatsApp’ı mı yoksa WhatsApp Plus’ı mı kullanacağınıza karar vermeden önce bilmeniz gereken bazı önemli farklılıklar var.

WhatsApp, ekstra özelliklere ihtiyaç duymayanlar için en güvenli seçenek. Doğrudan Google Play Store’dan Android telefonunuza indirebilirsiniz, yüklemesi ve kullanımı çok kolaydır. Güvenliğe ilişkin endişe duymanıza gerek yok. Ancak, WhatsApp Plus kadar fazla özellik sunmuyor. WhatsApp Messenger’ı kullanmanın artıları ve eksilerine bir bakalım:

WhatsApp Messenger Beğendiğimiz Beğenmediğimiz Resmi uygulamadır, kullanımı güvenlidir. Sınırlı özelleştirme seçenekleri Yüklemesi WhatsApp Plus’tan daha kolaydır. Farklı temalar yükleyememe Banlanma riski yoktur. Aynı anda iki hesap kullanmayı desteklemiyor. Silinen mesajlar geri getirilemiyor.

WhatsApp Plus, uygulamalarla uğraşmayı seven kullanıcılar içindir. Temalar, yazı tipleri, uygulamanın rengini değiştirme gibi kapsamlı özelleştirme özellikleri sunar. Profil resminizi gizleyebilir veya mesaj yazarken karşı taraf görmez. Ancak resmi uygulamadan daha az güvenlidir. Ne kadar süre destekleneceğinin garantisi yoktur ve uygulamanın Meta tarafından yasaklanması mümkündür. Şimdi de WhatsApp Plus’ı kullanmanın artıları ve eksilerine bakalım:

WhatsApp Plus Beğendiğimiz Beğenmediğimiz WhatsApp’ın rengini, fontları, temaları değiştirme WhatsApp kadar güvenli değil Sesli aramaları kapatma WhatsApp’tan yasaklanabilirsiniz. Profil resmini gizleme Destek resmi olmadığı için her an kesilebilir. Aynı anda birden fazla WhatsApp hesabı kullanma Önceden gönderilen mesajları geri getirme

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus yasal mı?

WhatsApp Plus, uygulama olarak yasal değil çünkü WhatsApp’da tersine mühendislik kullanılarak geliştirildiğinden kullanım şartı ve koşullarını ihlal ediyor. Ancak kendi başına kullanımı yasal.

WhatsApp Plus, sahiplerinin izni olmadan başka bir geliştirici tarafından yapılmış bir uygulama. WhatsApp’ın bir kopyası; WhatsApp’ın kaynak kodlarını kullanıyor ve yeni işlevler sunmak için modlanmış sürümü. Telif hakları yasaları ve resmi sürümün kullanım şartları ve koşulları uyarınca, bu yasa dışı ve WhatsApp tarafından dayatılan kullanım koşullarının ihlali. WhatsApp Messenger’ın arkasındaki şirket olan Meta, hiçbir zaman uygulama kodunu yayınlamadı.

Bununla birlikte WhatsApp Plus’ın kullanımı uyulması gereken belirli bir mevzuat olmadığından yasa dışı değil ancak bir takım riskler içeriyor. Bunlardan en önemlisi; modları kullanmanın bir sonucu olarak uygunsuz kullanım nedeniyle banlanma riski. 2015’de WhatsApp, WhatsApp mod kullanıcılarının hesaplarını yasakladı ve resmi sürümü yüklemeleri konusunda uyardı. Bu katı kullanım politikası zaman içinde gevşetildi, kullanıcıların modları paylaşmalarına izin verildi. Ancak bu, banlanmayacağınız anlamına gelmiyor.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus APK indirmek güvenli mi?

WhatsApp Plus uygulamasını kullanmanın %100 güvenli olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. APK dosyalarının düzenli olarak virüs ve kötü amaçlı yazılım taramasından geçtiği güvenli APK indirme siteleri, APK indiriciler üzerinden WhatsApp Plus APK uygulamasını indirmenizi tavsiye ederiz. Bununla birlikte orijinal kodların sahibinin izni olmadan geliştirilen bir uygulama olduğundan uygulamanın doğası gereği kullanımına ilişkin şüphe duyabilirsiniz.

Meta’nın hesabınızı yasaklama, modu kaldırtıp resmi istemciyi kullanmaya zorlama riski her zaman var. Hizmetin hüküm ve koşullarını ihlal etmiş oluyorsunuz. Peki, mod geliştiricileri hiç önlem almıyor mu? WhatsApp Plus ve diğer WhatsApp modları, hileli WP uygulamaları hala nasıl kullanılabiliyor? Bu uygulamalar hesabınızın banlanmasını engelleyen anti-ban özelliğine de sahip.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp Plus’ın WhatsApp’ın kodlarını ve ve altyapısını kullandığını söyledik. Peki, sohbetlerinizin kimin/kimlerin eline geçtiğini biliyor musunuz? Sohbetlerinizin dendiği gibi WhatsApp’ın kendi sunucularında saklandığından ne kadar emin olabilirsiniz? Ancak resmi WhatsApp uygulamasında da bu sorun var. İletişimin uçtan uca şifrelendiği söyleniyor ancak kurulum sırasında hiç okumadığımız sözleşmeyle WhatsApp’a verilerimize dilediği gibi işleme özgürlüğünü elimizle veriyoruz. Neticede Meta, ABD’nin ulusal güvenlik teşkilatıyla iş birliği yaptığı söylenen bir Amerikan şirketi.

Mesajlarınızın ve yedeklerinin saklanması konusunda endişeniz varsa dikkatli olmalısınız. WhatsApp Messenger, yedekleri telefonun dahili depolama alanında ve Google Drive’da tutan ikili yedekleme sistemi kullanır. WhatsApp Plus ve diğer WhatsApp modlarında Google Drive üzerinden yedekleme çalışmaz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.