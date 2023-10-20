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    Telekomünikasyon işletmecileri fiber altyapı yatırımlarına öncelik talep etti

    Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), iletişim teknolojilerinin temelini fiber altyapının oluşturduğunu belirterek, bu alandaki yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi

    Telekomünikasyon işletmecileri fiber altyapı yatırımlarına önceli

    Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), iletişim teknolojilerinin temelini fiber altyapının oluşturduğunu belirterek, bu alandaki yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi. Dernek, 20 yıl içinde elektronik haberleşme sektörünün gelişimi ve büyüklüğünün değerlendirildiği "Elektronik Haberleşme Sektöründe 20 Yıl" raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe serbestleşmenin başladığı 2002 yılından bu yana yaşanan gelişmeler değerlendirilirken çeşitli önerilerde bulunuldu. Sektör büyüklüğünün 2022 sonu itibarıyla 11,56 milyar lira olduğu belirtilen raporda, bu alanda Türkiye'nin 20 yılda önemli gelişmeler kaydettiği ve hala yapılabilecek çok iş olduğu ifade edildi. Raporda, bu alanda yerleşik işletmeci olan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone dışındaki alternatif işletmecilerin pazar paylarının yüzde 10’lar seviyesinde olduğu aktarılarak, etkin rekabetin önemine dikkati çekildi. Alternatif işletmecilerin yatırım iştahlarının da yüksek olduğu bildirilen raporda, özellikle fiber altyapının önemi vurgulandı.

    "Fiber altyapı birinci hedef olmalı"

    Sabit, mobil, uydu haberleşme, internet erişimi, veri merkezleri, internet değişim noktaları ile bulut pazarlarında en önemli ihtiyacın güçlü bir fiber altyapı olduğuna işaret edilen raporda, "Fiber altyapı, günümüzde iletişim teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır. Hem günlük hayatta hem de afet durumlarında haberleşme altyapısının hızlı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi için fiber altyapısı kullanımının büyük bir gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle, fiber altyapı yatırımlarının arttırılması ülkemizin birincil hedefi olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

    Telekomünikasyon işletmecileri fiber altyapı yatırımlarına önceli Tam Boyutta Gör

    Tüm dünyada hızlı internet hizmetlerinin yaygınlaşması nedeniyle güçlü ve yaygın fiber altyapı ihtiyacının arttığı kaydedilen raporda, Türkiye’de 2022 sonu itibarıyla toplam 517 bin kilometre fiber altyapı bulunduğu bilgisi verildi. Raporda, geleceğe yönelik öneriler de sıralandı. Bu kapsamda, sektörü düzenleyen yasaların genel olarak Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olduğu, sabit ses pazarında rekabetin geliştirilmesinin önem taşıdığı, fiber altyapının yanı sıra geniş bant internet hizmetlerinin geliştirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi. 

    "Herkes beraber çalışmalı"

    TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye telekomünikasyon sektörünün yeni hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi. Yüksek hızlı geniş bant internet, uydu haberleşme, veri merkezi ve bulut işletmeciliği gibi alanların sektörün geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Teberci, "Sektördeki zorlukların giderilmesi ve ülkemizin faydasına sonuçlanabilmesi tüm paydaşların birlikte çalışmasıyla başarılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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