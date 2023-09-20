Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam!

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, taahhütsüz internet fiyatlarına 1 Ekim 2023 tarihinde zam yapacağını duyuruldu. Taahhütsüz ücretlerde yaklaşık yüzde 15 oranında artış yaşanacak. Taahhütlü kampanya ücretlerinde de artış bekleniyor.

Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Ekim'e kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Ekim'den itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti de artacak.

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Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ekim 2023 Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 507,82 TL 585 TL ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 512,89 TL 590 TL ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 528,11 TL 610 TL VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 538,28 TL 620 TL VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 548,43 TL 630 TL VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 558,60 TL 645 TL VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 609,36 TL 700 TL Fiber 200 Mbps'ye kadar 710,93 TL 820 TL Fiber 500 Mbps'ye kadar 914,07 TL 1050 TL Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1218,75 TL 1400 TL

Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ekim 2023 Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat Hat Dondurma 151,33 TL 270 TL Hat Kapama Ücreti (Dunning) 141,17 TL 159 TL Devir Ücreti 151,33 TL 169 TL Yalın Erişim Ücreti 40,61 TL 47 TL Aylık Tekli Statik IP 81,15 TL 99 TL Yıllık Tekli Statik IP 811,48 TL 999 TL

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