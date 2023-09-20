Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam!

- Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ekim 2023
- Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ekim 2023
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Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Ekim'e kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Ekim'den itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti de artacak.
|Limitsiz İnternet Paketleri
|İnternet Hızı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|ADSL, VDSL, Fiber
|12 Mbps'ye kadar
|507,82 TL
|585 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|16 Mbps'ye kadar
|512,89 TL
|590 TL
|ADSL, VDSL, Fiber
|24 Mbps'ye kadar
|528,11 TL
|610 TL
|VDSL, Fiber
|35 Mbps'ye kadar
|538,28 TL
|620 TL
|VDSL, Fiber
|50 Mbps'ye kadar
|548,43 TL
|630 TL
|VDSL, Fiber
|75 Mbps'ye kadar
|558,60 TL
|645 TL
|VDSL, Fiber
|100 Mbps'ye kadar
|609,36 TL
|700 TL
|Fiber
|200 Mbps'ye kadar
|710,93 TL
|820 TL
|Fiber
|500 Mbps'ye kadar
|914,07 TL
|1050 TL
|Fiber
|1000 Mbps'ye kadar
|1218,75 TL
|1400 TL
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|Hizmet
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hat Dondurma
|151,33 TL
|270 TL
|Hat Kapama Ücreti (Dunning)
|141,17 TL
|159 TL
|Devir Ücreti
|151,33 TL
|169 TL
|Yalın Erişim Ücreti
|40,61 TL
|47 TL
|Aylık Tekli Statik IP
|81,15 TL
|99 TL
|Yıllık Tekli Statik IP
|811,48 TL
|999 TL
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