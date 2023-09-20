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    Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam!

    Türk Telekom'un tüm taahhütsüz internet ücretlerine 1 Ekim 2023 tarihinde zam geliyor. Ayrıca hat dondurma, devir ücreti gibi ücretler de zamlanacak.             
    Türk Telekom'dan internet fiyatlarına zam! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, taahhütsüz internet fiyatlarına 1 Ekim 2023 tarihinde zam yapacağını duyuruldu. Taahhütsüz ücretlerde yaklaşık yüzde 15 oranında artış yaşanacak. Taahhütlü kampanya ücretlerinde de artış bekleniyor.

    Taahhütü devam eden kullanıcıların internet ücretlerinde fiyat değişikliği olmayacak. Yeni abone olmayı düşünen kullanıcılar 1 Ekim'e kadar abonelik başlatarak mevcut kampanyalardan yararlanabilecek. 1 Ekim'den itibaren taahhütsüz ücretler ve taahhütlü kampanyalarda fiyat artışı yaşanacak. Hat dondurma, nakil, devir ve statik IP gibi hizmetlerin ücreti de artacak.

    Türk Telekom Taahhütsüz İnternet Fiyatları 1 Ekim 2023
    Limitsiz İnternet Paketleri İnternet Hızı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    ADSL, VDSL, Fiber 12 Mbps'ye kadar 507,82 TL 585 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 16 Mbps'ye kadar 512,89 TL 590 TL
    ADSL, VDSL, Fiber 24 Mbps'ye kadar 528,11 TL 610 TL
    VDSL, Fiber 35 Mbps'ye kadar 538,28 TL 620 TL
    VDSL, Fiber 50 Mbps'ye kadar 548,43 TL 630 TL
    VDSL, Fiber 75 Mbps'ye kadar 558,60 TL 645 TL
    VDSL, Fiber 100 Mbps'ye kadar 609,36 TL 700 TL
    Fiber 200 Mbps'ye kadar 710,93 TL 820 TL
    Fiber 500 Mbps'ye kadar 914,07 TL 1050 TL
    Fiber 1000 Mbps'ye kadar 1218,75 TL 1400 TL

    Türk Telekom Tek Seferlik Ücretler 1 Ekim 2023
    Hizmet Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hat Dondurma 151,33 TL 270 TL
    Hat Kapama Ücreti (Dunning) 141,17 TL 159 TL
    Devir Ücreti 151,33 TL 169 TL
    Yalın Erişim Ücreti 40,61 TL 47 TL
    Aylık Tekli Statik IP 81,15 TL 99 TL
    Yıllık Tekli Statik IP 811,48 TL 999 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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