Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çinli otomobil firması Samsun’da fabrika kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir." dedi.
Chery ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki görüşmeler yapıldığı biliniyor. Öte yandan MG’nin de Türkiye’ye fabrika kurma girişimi bulunuyor. Chery ile yapılan görüşmelerde fabrikanın konumu konusunda uzlaşma sağlanmaya çalışılıyor.
Daha önce BYD ile 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı ve Manisa’ya kurulacak fabrika için inşa aşamasına geçildi. BYD, 2026 yılında Manisa’daki fabrikada üretime başlayacak.
BYD’nin yatırım kararını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla (BYD) anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık." ifadelerini kullandı.
Yatırım tutarı 2 milyar doların üzerinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım tutarının 2 milyar doların üzerinde olacağını açıkladı. Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Bakan Kacır, “7 milyar dolara yakın yatırımı Türkiye'ye kazandırma aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki ay bunun ilk fazı olan 2 milyar doların üzerinde bir yatırım paketini duyuracağız.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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