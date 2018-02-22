Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye

Tam Boyutta Gör

Son dönemde Tesla motor teknolojilerinin başka araçlarda kullanılmaya başlanmasıyla oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en sonuncusu ise “Teslonda” adı verilen bu araca ait görüntüler oldu.

İzleyeceğiniz bu videodaki dönüşüm aracının mimarı Jason Hughes. Hughes, hurda olarak aldığı Tesla Model S ve Model X araçlarının parçalarını tamir ederek kurucusu olduğu HSR Motors şirketi bünyesinde satıyor veya dönüşüm projelerinde kullanıyor.

HSR Motors sistemini kullanan ilk müşterilerden bir tanesi de Youtube kullanıcısı Jimmy Built oldu. Tesla’nın motoru ve Chevy Volt’un pili ilk kez bir araya getirilerek oluşturulan sistem eski bir Honda Accord modeline takıldı ve ortaya tam bir drag aracı çıkarıldı.

"2.5 saniye mümkün"

Sahip olduğu sistem sayesinde 536 beygir güce kavuşan Honda Accord’un yapılan denemelerde 0-100km/s hızlanma süresi 2.7 saniye olarak hesaplandı. Jimmy ise şöyle bir yorumda bulundu; “Teslonda ile gerçekleştirdiğimiz denemelerimizde 0-100km/s hızlanma süresini 2.7 saniye olarak hesapladık. Ancak bu süre 38 derece asfaltta soğuk motor ve soğuk batarya ile gerçekleştirildi. 2.5 saniyenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

Üzerindeki yeni sistem sayesinde tam bir drag aracına dönüşen Teslonda’nın hızlanma görüntüsünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://electrek.co/2018/02/21/tesla-powered-honda-accord-teslonda-conversion/