Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye

İzleyeceğiniz bu videodaki dönüşüm aracının mimarı Jason Hughes. Hughes, hurda olarak aldığı Tesla Model S ve Model X araçlarının parçalarını tamir ederek kurucusu olduğu HSR Motors şirketi bünyesinde satıyor veya dönüşüm projelerinde kullanıyor.
HSR Motors sistemini kullanan ilk müşterilerden bir tanesi de Youtube kullanıcısı Jimmy Built oldu. Tesla’nın motoru ve Chevy Volt’un pili ilk kez bir araya getirilerek oluşturulan sistem eski bir Honda Accord modeline takıldı ve ortaya tam bir drag aracı çıkarıldı.
"2.5 saniye mümkün"
Sahip olduğu sistem sayesinde 536 beygir güce kavuşan Honda Accord’un yapılan denemelerde 0-100km/s hızlanma süresi 2.7 saniye olarak hesaplandı. Jimmy ise şöyle bir yorumda bulundu; “Teslonda ile gerçekleştirdiğimiz denemelerimizde 0-100km/s hızlanma süresini 2.7 saniye olarak hesapladık. Ancak bu süre 38 derece asfaltta soğuk motor ve soğuk batarya ile gerçekleştirildi. 2.5 saniyenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”
Üzerindeki yeni sistem sayesinde tam bir drag aracına dönüşen Teslonda’nın hızlanma görüntüsünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
https://electrek.co/2018/02/21/tesla-powered-honda-accord-teslonda-conversion/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tesla araçlarında o yok ki.
diyelectriccar.com/...
Bundan 7-8 yıl önce bu işlere sarmıştım. Elektrikli araç yapasım vardı. Yukarıdaki gibi araçlar ilk değil. Bu çok uzun süredir, çok farklı amaçlar için, insanlar kendi elektrikli araçlarını yapıyor.
Kimisi "market aracı" dedikleri tarzda, 40-50km menzilli, gündelik kullanım aracı yapıyor. Kimisi performans aracı yapıyor. Benim en çok ilgimi çeken araçlar 0-100'ü 5.5 saniye olan bir CRX, 0-100'ü 4.5 saniye olan bir 1970'lerden Porsche, bir de 0-100'ü 2.4 saniye olan bir Smart olmuştu. Yani, böyle şeyler yapılıyor. Tesla'yı donör olarak kullanmaya ihtiyaç yok bunun için. Ancak, ucuza çıkma bulunursa saçma değil. Daha pratik olur.