Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye

Tesla'nın elektrikli motoru ve Chevy Volt'un bataryasından oluşan bir kombinasyondan güç alan eski Honda Accord, 0'dan 100km hıza 2.7 saniyede çıkıyor. 2.5 saniyenin mümkün olduğu söyleniyor.
1 yıl
9,8b
1
13
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye
Tam Boyutta Gör
 

Son dönemde Tesla motor teknolojilerinin başka araçlarda kullanılmaya başlanmasıyla oldukça ilginç görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en sonuncusu ise “Teslonda” adı verilen bu araca ait görüntüler oldu.

İzleyeceğiniz bu videodaki dönüşüm aracının mimarı Jason Hughes. Hughes, hurda olarak aldığı Tesla Model S ve Model X araçlarının parçalarını tamir ederek kurucusu olduğu HSR Motors şirketi bünyesinde satıyor veya dönüşüm projelerinde kullanıyor.

HSR Motors sistemini kullanan ilk müşterilerden bir tanesi de Youtube kullanıcısı Jimmy Built oldu. Tesla’nın motoru ve Chevy Volt’un pili ilk kez bir araya getirilerek oluşturulan sistem eski bir Honda Accord modeline takıldı ve ortaya tam bir drag aracı çıkarıldı.

"2.5 saniye mümkün" 

Sahip olduğu sistem sayesinde 536 beygir güce kavuşan Honda Accord’un yapılan denemelerde 0-100km/s hızlanma süresi 2.7 saniye olarak hesaplandı. Jimmy ise şöyle bir yorumda bulundu; “Teslonda ile gerçekleştirdiğimiz denemelerimizde 0-100km/s hızlanma süresini 2.7 saniye olarak hesapladık. Ancak bu süre 38 derece asfaltta soğuk motor ve soğuk batarya ile gerçekleştirildi. 2.5 saniyenin mümkün olduğunu düşünüyorum.”

Üzerindeki yeni sistem sayesinde tam bir drag aracına dönüşen Teslonda’nın hızlanma görüntüsünü aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


https://electrek.co/2018/02/21/tesla-powered-honda-accord-teslonda-conversion/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DeistSuat 1 yıl en beğenilen deniz_sea
şanzıman?
tesla araçlarında o yok ki.
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 1 yıl
Şöyle bir link bırakıyorum:
diyelectriccar.com/...
Bundan 7-8 yıl önce bu işlere sarmıştım. Elektrikli araç yapasım vardı. Yukarıdaki gibi araçlar ilk değil. Bu çok uzun süredir, çok farklı amaçlar için, insanlar kendi elektrikli araçlarını yapıyor.
Kimisi "market aracı" dedikleri tarzda, 40-50km menzilli, gündelik kullanım aracı yapıyor. Kimisi performans aracı yapıyor. Benim en çok ilgimi çeken araçlar 0-100'ü 5.5 saniye olan bir CRX, 0-100'ü 4.5 saniye olan bir 1970'lerden Porsche, bir de 0-100'ü 2.4 saniye olan bir Smart olmuştu. Yani, böyle şeyler yapılıyor. Tesla'yı donör olarak kullanmaya ihtiyaç yok bunun için. Ancak, ucuza çıkma bulunursa saçma değil. Daha pratik olur.
Şöyle bir link bırakıyorum:diyelectriccar.com/...Bundan 7-8 yıl önce bu işlere sarmıştım. Elektrikli araç yapasım vardı. Yukarıdaki gibi ara...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HondatugraL 1 yıl
Yenim ediyorum zamanında uğraştığım rc arabamdan da böyle ses çıkardı o günlere gittim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Honda Honda olalı böyle hızlanma görmemiştir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 1 yıl
Kumandalı araba gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 1 yıl
Arka lastikler bombaymis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pegasus1881 1 yıl
soyle bır lınkte ben bırakayım

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 1 yıl
Kupa nasil ucmadi laaa ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 1 yıl
Önce şanzımana ve kalkış kontrolüne el atsınlar videoda resmen vites kaçırır gibi geri kalıyor araç ve ilk kalkış debriyajdan erken çekilmiş gibi bayılma hissi ile gerçekleşiyor gibi geldi bana.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 1 yıl deniz_sea
şanzıman?
tesla araçlarında o yok ki.
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huseyin-ZST 1 yıl
Şöyle bir link bırakıyorum:
diyelectriccar.com/...
Bundan 7-8 yıl önce bu işlere sarmıştım. Elektrikli araç yapasım vardı. Yukarıdaki gibi araçlar ilk değil. Bu çok uzun süredir, çok farklı amaçlar için, insanlar kendi elektrikli araçlarını yapıyor.
Kimisi "market aracı" dedikleri tarzda, 40-50km menzilli, gündelik kullanım aracı yapıyor. Kimisi performans aracı yapıyor. Benim en çok ilgimi çeken araçlar 0-100'ü 5.5 saniye olan bir CRX, 0-100'ü 4.5 saniye olan bir 1970'lerden Porsche, bir de 0-100'ü 2.4 saniye olan bir Smart olmuştu. Yani, böyle şeyler yapılıyor. Tesla'yı donör olarak kullanmaya ihtiyaç yok bunun için. Ancak, ucuza çıkma bulunursa saçma değil. Daha pratik olur.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aliminati 1 yıl
Uzaktan kumandalı oyuncak arabalar gibi olmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9796 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla motorları, honda accord ve
7 etiket daha chevy volt drag yarışları Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google Reply uygulaması için beta kayıtları başladı 1 yıl Tim Cook: Hiçbir firmayı takip etmiyoruz, kullanıcılarımız denek değil 1 yıl Yüksek verimli güneş panellerinin fiyatı yüzde 37 düştü 1 yıl Youtube, TSK'nın Afrin videosunu sildi, TSK hemen karşılık verdi [Güncelleme] 1 yıl İkinci nesil AirPods kablosuz kulaklıklar geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Lost in Space'ten ilk fragman 1 yıl Dört kameralı bütçe dostu amiral gemisi Blu Vivo X satışa sunuldu 1 yıl Apple, "Portre Aydınlatma" özelliğini çarpıcı bir video ile tanıttı 1 yıl Microsoft Edge'in iOS sürümüne 3D Touch desteği geldi 1 yıl Ripple, BTCTürk'te 3 günde 3 milyon dolarlık hacme ulaştı 1 yıl LG fotoğrafçılık odaklı K8 (2018) ve K10 (2018) modellerini resmen duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Band 3 yolda 1 yıl Twitter spam mesajlarla mücadele için savaşı başlattı 1 yıl Google reklamları yapay zekâya emanet 1 yıl Skylake sonrası için Intel’in yaması dağıtıma hazır 1 yıl Qualcomm Broadcast Audio ile tek cihazdan sayısız aygıta kablosuz ses dağıtabilmek mümkün 1 yıl Land Rover maceracılar için ultra dayanıklı akıllı telefon üretti 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tamamen elektrikli kamyonu eActros 1 yıl SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor 1 yıl Galaxy S8 Oreo güncellemesi kısa bir sürenin ardından tekrar yayında 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla motorlu Honda Accord'un 0-100 hızlanması 2.7 saniye Sonraki Türkiye, kart sayısında Avrupa'nın 1 numarası 1 yıl AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme 1 yıl Android uygulamalarının mikrofon ve kamera erişimi kısıtlanıyor 1 yıl BTK'dan fiberi yaygınlaştıracak düzenleme 1 yıl YouTube algoritmaları ABD'li kullanıcıları çileden çıkardı 1 yıl Facebook, Apple, Google gibi şirketler ABD'nin yeni problemi olabilir 1 yıl Facebook, F8 konferansında AR/VR konusunda önemli haberler verecek 1 yıl Huawei'nin akıllı telefonu Porsche Panamera sürdü 1 yıl Elektrikli tır Tesla Semi'nin hızlanma videosu izleyenleri şaşkına çeviriyor 1 yıl WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi 1 yıl Yerli İHA ANKA, yerli motorla ilk uçuşuna başladı 1 yıl 2018 Peugeot 508 sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Bakan Albayrak: “Dünyanın en büyük off-shore rüzgâr enerjisi projesini hazırlıyoruz” 1 yıl Entegre Ryzen APU’ları ve EPYC işlemcileri duyuruldu 1 yıl Kripto para borsasındaki fiyat hatası 20 trilyon dolarlık Bitcoin alımına neden oldu 1 yıl Mozilla verimli kablosuz bağlantı projelerini ödüllendiriyor 1 yıl 7 milyar insanın bulunduğu dünyada bir yılda 1.9 milyar telefon üretildi 1 yıl Amazon'un patronu Jeff Bezos'tan 10.000 yıl çalışacak saate destek 1 yıl Qualcomm yeni teknolojilerini duyurdu! 1 yıl Jessica Jones'un 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim