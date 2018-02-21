Yeni Peugeot Rifter, Tepee modelinin mirasçısı olarak tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde PSA Grubu çatısı altındaki Citroen Berlingo ve Opel Combo’nun arka arkaya ortaya çıkmasından sonra, şimdi de grubun üçüncüsü olan Peugeot’un van modeli tanıtıldı. Peugeot Rifter, yeni bir isim, yeni bir platform ve yeni yüzüyle Tepee modelinin yeni mirasçısı olacak.

SUV modellerinden esinlenilmiş

Dış tasarımda ve iç dünyasında yenilenen Peugeot Rifter, tasarım olarak şirketin diğer modellerinden yüksek oranda esinlenmiş. 17 inç elmas kesim alaşım jantların bazı versiyonlarda seçenek olarak sunulacağı araçta yerden yükseklik, geniş tekerlekler, arka tampon korumaları gibi stilistik ve fonksiyonel karakterler şirketin SUV pazarındaki ürün gamından ödünç alınmış.

Tasarımın yanı sıra, tıpkı Berlingo ve Combo modellerinde olduğu gibi EMP2 platformu üzerine kurulu Rifter’da da 4.40 metre ve 4.75 metre uzunlukta 5 ve 7 koltuk seçenekleri bulunuyor. 2. Sırada bulunan 3 koltuk da çocuk koltuğu olarak kullanılabilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğinde gelecek Magic Folder özelliğiyle de bu koltuklar dümdüz bir alan oluşturacak şekilde zemine katlanabilecek.

Uzun versiyonda bulunan 3. Sıra koltuklar ihtiyaç odaklı olarak ileri geri kaydırılabiliyor yada tamamen çıkarılabiliyor. Ön taraftaki yolcu koltuğunun katlanabilir özellikte olması sayesinde uzun objelerin araca sığdırılması da kolay hale getirilmiş.

Yeni Peugeot Rifter’ın 5 kişilik versiyonunda 775 litre bagaj hacmi bulunurken, bu değer 7 kişilik versiyonun koltukları yatırıldığında 4,000 litreye kadar çıkabiliyor.

5 ayrı motor seçeneği

Aracın motor yelpazesinin benzinli tarafında iki adet 1.2 PureTech bulunurken, bunlardan 110 beygir güç üreteni 5 ileri manuel şanzımanla birlikte satışa sunulacak. 130 beygir güç üreten versiyon ise 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte 2019 yılında gelecek. Dizel tarafındaysa üç farklı 1.5 BlueHDi motor sunulurken, bunlardan 75 ve 100 beygir güç üreten versiyonlar 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilecek. 130 beygir güç üreten BlueHDi motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerine sahip olacak.

Peugeot Rifter’ın iç dünyasında ise 8 inç dokunmatik ekrana, kompakt olarak tasarlanmış direksiyona ve baş üstü göstergesine sahip i-Cockpit teknolojisi yer alacak. Sürüş asistanları içerisinde de anahtarsız giriş ve çalıştırma, 180 derece geri görüş kamerası, adaptif hız kontrolü, aktif şerit takip uyarı sistemi, aktif güvenlik freni, trafik işaretleri tanıma ve otomatik far sistemi bulunacak.

PSA Grubu’nun van pazarındaki üçüncü modeli Peugeot Rifter, Mart ayında düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.

http://int-media.peugeot.com/en/new-rifter?idtok=f143dbbb4111