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Yeni Peugeot Rifter, Tepee modelinin mirasçısı olarak tanıtıldı

PSA Grubu'nun van pazarındaki üçüncü ayağı da bugün Peugeot Rifter ile tanıtılmış oldu. Tepee modelinin mirasçısı olacak araç yeni tasarım ve teknolojilere sahip olarak geliyor.
1 yıl
9,4b
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35
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Peugeot Rifter, Tepee modelinin mirasçısı olarak tanıtıldı
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Geçtiğimiz günlerde PSA Grubu çatısı altındaki Citroen Berlingo ve Opel Combo’nun arka arkaya ortaya çıkmasından sonra, şimdi de grubun üçüncüsü olan Peugeot’un van modeli tanıtıldı. Peugeot Rifter, yeni bir isim, yeni bir platform ve yeni yüzüyle Tepee modelinin yeni mirasçısı olacak.

SUV modellerinden esinlenilmiş 

Dış tasarımda ve iç dünyasında yenilenen Peugeot Rifter, tasarım olarak şirketin diğer modellerinden yüksek oranda esinlenmiş. 17 inç elmas kesim alaşım jantların bazı versiyonlarda seçenek olarak sunulacağı araçta yerden yükseklik, geniş tekerlekler, arka tampon korumaları gibi stilistik ve fonksiyonel karakterler şirketin SUV pazarındaki ürün gamından ödünç alınmış.

Tasarımın yanı sıra, tıpkı Berlingo ve Combo modellerinde olduğu gibi EMP2 platformu üzerine kurulu Rifter’da da 4.40 metre ve 4.75 metre uzunlukta 5 ve 7 koltuk seçenekleri bulunuyor. 2. Sırada bulunan 3 koltuk da çocuk koltuğu olarak kullanılabilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğinde gelecek Magic Folder özelliğiyle de bu koltuklar dümdüz bir alan oluşturacak şekilde zemine katlanabilecek.

Uzun versiyonda bulunan 3. Sıra koltuklar ihtiyaç odaklı olarak ileri geri kaydırılabiliyor yada tamamen çıkarılabiliyor. Ön taraftaki yolcu koltuğunun katlanabilir özellikte olması sayesinde uzun objelerin araca sığdırılması da kolay hale getirilmiş.

Yeni Peugeot Rifter’ın 5 kişilik versiyonunda 775 litre bagaj hacmi bulunurken, bu değer 7 kişilik versiyonun koltukları yatırıldığında 4,000 litreye kadar çıkabiliyor.

5 ayrı motor seçeneği

Aracın motor yelpazesinin benzinli tarafında iki adet 1.2 PureTech bulunurken, bunlardan 110 beygir güç üreteni 5 ileri manuel şanzımanla birlikte satışa sunulacak. 130 beygir güç üreten versiyon ise 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte 2019 yılında gelecek. Dizel tarafındaysa üç farklı 1.5 BlueHDi motor sunulurken, bunlardan 75 ve 100 beygir güç üreten versiyonlar 5 ileri manuel şanzımanla eşleştirilecek. 130 beygir güç üreten BlueHDi motor ise 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerine sahip olacak.

Peugeot Rifter’ın iç dünyasında ise 8 inç dokunmatik ekrana, kompakt olarak tasarlanmış direksiyona ve baş üstü göstergesine sahip i-Cockpit teknolojisi yer alacak. Sürüş asistanları içerisinde de  anahtarsız giriş ve çalıştırma, 180 derece geri görüş kamerası, adaptif hız kontrolü, aktif şerit takip uyarı sistemi, aktif güvenlik freni, trafik işaretleri tanıma ve otomatik far sistemi bulunacak.

PSA Grubu’nun van pazarındaki üçüncü modeli Peugeot Rifter, Mart ayında düzenlenecek 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak.


http://int-media.peugeot.com/en/new-rifter?idtok=f143dbbb4111 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zolzauza 1 yıl en beğenilen
Gelsede bayide incelesek tasarımı fena değil :)
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl Piêr Dé Sans
aracı kullanan ben
aksini savunan siz.
bu benim fikrim.
herhangi bir modele göre değil.
uluorta
nokta.
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Whippoorwill 1 yıl
Arka farlar eskisi gibi bu yüzden hoş durmamış.
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ahmet3976 5 ay
Ön şase kısmı 3008 ile aynıymış fakat arkayı eski ile devam etmişler. Direksiyon tepkilerinin ve yol tutuşunun daha iyi olduğu söyleniyor. Fakat arkadaşlara katılıyorum tasarım olarak arkanın sadece makyaj görmesi hiç olmamış.
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Jackal78 5 ay
otomobilgazetesi.com/...

Rifter, combo, berlingo ortak platformu 2019 Autobest ödülü almış.
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umityasar 6 ay
Yeni ÖTV indirimi ile çok can yakar mı dersiniz
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SertyAdams 6 ay umityasar
Avrupa fiyatı çok yüksek. Tr için başlangıç fiyat 100bin üzeri olacak.
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hondaaaa 9 ay
Peugeot son zamanlarda çok iyi işler yapıyor. Kaliteli ve rakiplerine göre ekonomik tüketimli araçlar yapıyor. Satış sonrası müşteri memnuniyetinde de birinci oldular. 20 yıldır zarar eden opel, peugeot a geçince kar etti. Rifter i merakla bekliyorum.
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john mclane 10 ay
Dün inceleme videosunu izledim, aracın iç kısmı özellikle ön konsol tarafı muazzam olmuş. Eşya koyma gözleri arttırılmış.
Arka bagaja halı eklenmiş, pandizör sabit ve daha kaliteli olmuş. Ekran ve göstergeleri beğendim. Koltukların kalitesi tepee’den daha iyi. Özellikle 8 ileri otomatik dizel olanı gidişi ve yakıt tüketimini kullanan adam videoda çok iyi dedi. Yol sesi içeri daha az giriyormuş.
Kasım ayını bekliyorum... kısmetse rifter sahibi olacağız
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hemide kamanlı 10 ay john mclane
Rifter benim de radarıma girdi, Peugeot resmen gaza bastı gidiyor...
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SertyAdams 11 ay
gtline 30bin euro fiyatı varmış şaka olsa gerek
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musetea 1 yıl
Oha. Güzelmiş
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onder46 1 yıl
Bizim millet yine gider 2.0 102 hp kedi alır.
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl onder46
İç dekorasyon sunta lam olan ve arka süspansiyon sistemi makas olan kedi.
Türk halkının arac ve mekanik algısı içler acısı
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Lepanto 1 yıl
Şuan sınıfının en iyi iç dizaynını taşıyor bana kalırsa. Kardeşi Citroën Berlingo'yu daha çok beğendim özellikle dış tasarımını. Peugeot'nun yeni iç tasarım anlayışı bu modele aktarılınca sınıfına çağ atlamış resmen.
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Derman- 1 yıl
pejo her zaman favorimdir ne zaman piyasaya çıkacak bu araç ???
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