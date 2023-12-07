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    Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay Gigafactory'de üretilecek

    Tesla Şangay'daki Gigafactory'nin üçüncü fazının inşaatına başlamayı planlıyor. Yeni fabrikada Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili üretilecek. Otomobilin 2025'de piyasaya çıkması planlanıyor.
    Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Tesla Şangay'daki Gigafactory'nin üçüncü fazının inşaatına başlamayı planlıyor. Yeni fabrikada Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili üretilecek.

    Nisan ayında Tesla, Şangay'da 40 GWh büyüklüğünde batarya fabrikası kuracağını ve 2024'ün ikinci yarısında fabrikayı hizmete alacağını duyurmuştu. Ancak Gigafactory'nin üçüncü fazıyla ilgili planlarından söz etmemişti.

    37 saniyede bir araç üretiliyor

    Late Auto Post'un verdiği bilgiye göre yeni fazda, Tesla'nın merakla beklenen 25 bin dolar fiyata sahip otomobili üretilecek. Şangay fabrikasında şuanda Model 3 ve Model Y üretiliyor. Fabrikanın yıllık 1.1 milyon araç üretme kapasitesi var. Bu senennin Kasım ayına kadar 850 bin araç üreten fabrikanın üretim adeti geçtiğimiz seneye göre %30 arttı. Şangay fabrikası, Tesla'nın en verimli fabrikası olarak biliniyor. Teksas fabrikasında 76 saniyede bir araç üretilirken, Şangay'da 37 saniyede bir araç üretilebiliyor. Bloomberg'in raporuna göre Tesla Şangay fabrikasının kapasitesini 2 milyon araca çıkarmayı planlıyor.

    Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay'da üretilecek
    Elon Musk, 5 Aralık'ta verdiği röportajda 25 bin dolarlık otomobilinin üretiminde önemli gelişme kaydettiklerini söylemişti. Ancak aracın 2025'in ortalarına kadar piyasaya çıkmayacağı iddia ediliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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