Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay Gigafactory'de üretilecek

Nisan ayında Tesla, Şangay'da 40 GWh büyüklüğünde batarya fabrikası kuracağını ve 2024'ün ikinci yarısında fabrikayı hizmete alacağını duyurmuştu. Ancak Gigafactory'nin üçüncü fazıyla ilgili planlarından söz etmemişti.
37 saniyede bir araç üretiliyor
Late Auto Post'un verdiği bilgiye göre yeni fazda, Tesla'nın merakla beklenen 25 bin dolar fiyata sahip otomobili üretilecek. Şangay fabrikasında şuanda Model 3 ve Model Y üretiliyor. Fabrikanın yıllık 1.1 milyon araç üretme kapasitesi var. Bu senennin Kasım ayına kadar 850 bin araç üreten fabrikanın üretim adeti geçtiğimiz seneye göre %30 arttı. Şangay fabrikası, Tesla'nın en verimli fabrikası olarak biliniyor. Teksas fabrikasında 76 saniyede bir araç üretilirken, Şangay'da 37 saniyede bir araç üretilebiliyor. Bloomberg'in raporuna göre Tesla Şangay fabrikasının kapasitesini 2 milyon araca çıkarmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.