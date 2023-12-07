Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay Gigafactory'de üretilecek

Tam Boyutta Gör Tesla Şangay'daki Gigafactory'nin üçüncü fazının inşaatına başlamayı planlıyor. Yeni fabrikada Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili üretilecek.

Nisan ayında Tesla, Şangay'da 40 GWh büyüklüğünde batarya fabrikası kuracağını ve 2024'ün ikinci yarısında fabrikayı hizmete alacağını duyurmuştu. Ancak Gigafactory'nin üçüncü fazıyla ilgili planlarından söz etmemişti.

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37 saniyede bir araç üretiliyor

Late Auto Post'un verdiği bilgiye göre yeni fazda, Tesla'nın merakla beklenen 25 bin dolar fiyata sahip otomobili üretilecek. Şangay fabrikasında şuanda Model 3 ve Model Y üretiliyor. Fabrikanın yıllık 1.1 milyon araç üretme kapasitesi var. Bu senennin Kasım ayına kadar 850 bin araç üreten fabrikanın üretim adeti geçtiğimiz seneye göre %30 arttı. Şangay fabrikası, Tesla'nın en verimli fabrikası olarak biliniyor. Teksas fabrikasında 76 saniyede bir araç üretilirken, Şangay'da 37 saniyede bir araç üretilebiliyor. Bloomberg'in raporuna göre Tesla Şangay fabrikasının kapasitesini 2 milyon araca çıkarmayı planlıyor.

Elon Musk, 5 Aralık'ta verdiği röportajda 25 bin dolarlık otomobilinin üretiminde önemli gelişme kaydettiklerini söylemişti. Ancak aracın 2025'in ortalarına kadar piyasaya çıkmayacağı iddia ediliyor.

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Tesla'nın 25 bin dolarlık otomobili Şangay'da üretilecek