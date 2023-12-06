Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol katedildi: 13 motor ve 3 batarya eskitildi!

Tam Boyutta Gör 2012 yılında piyasaya sürülen Tesla Model S, Tesla'nın geniş çaplı üretilen ilk modeli olma özelliği taşıyor. Uzun süredir piyasada olan Model S ile yüzbinlerce kilometre yol yapan kullanıcılar mevcut. Ancak bu seferki farklı. Almanya'da bir Tesla Model S sahibi aracıyla 1.9 milyon kilometreyi devirmiş durumda.

Hansjörg von Gemmingen-Hornberg isimli Tesla sahibi 2019 yılında 1 milyon kilometreyi geçmiş ve Elon Musk tarafından tebrik edilmişti. O günden bu yana aracını sürmeye devam eden kullanıcı 1.9 milyon kilometreye ulaştı.

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Arka motor 13 kere değiştirildi

Gemmingen-Hornberg, daha önce Tesla Roadster kullanmış, ve o zamanki altyapı eksikliğine rağmen 640 bin km yol katetmeyi başarmış. 2014 yılında ise şuanki rekor kırdığı araç olan Tesla Model S'i 30 bin km'deyken satın alıyor. Ancak bu kilometreyi başarmak kolay olmamış. Erken dönem Tesla Model S'lerde arka motor problemi olduğu biliniyor. Gemmingen-Hornberg'in Model S'i de bu sorundan muzdarip olmuş. Arka motor tam 13 kere değişmiş. Değişen motorların çoğu ikinci el, yenilenmiş ürünler. Buradaki asıl sorun Tesla'nın gerçek problemi bulamaması, dolayısıyla motorları nasıl düzgün şekilde tamir edeceğini bilememesi. Bazı motorlar çabuk bozulurken bazıları garanti kapsamında değiştirilmiş, bazıları da garantiye girmemiş.

Batarya paketi 3 defa değişti

Bataryalar ise motordan daha iyi performans göstermiş. Araçta şuanda dördüncü batarya paketi kullanılıyor. Batarya paketi başına 580 bin kilometre yol yapılmış görünüyor. Gemmingen-Hornberg, şuanda kullandığı batarya ile 150 bin km yapmış durumda ve kapasitede sadece %8'lik bir azalma gerçekleşmiş. Bir önceki bataryayı ise menzil 260 km'ye düştüğü için değiştirmiş.

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Gemmingen-Hornberg, bataryaları %20'inin altına düşürmeden şarj ettiğini ve mümkün olduğunca bataryayı tam doldurmadığını belirtiyor. Gemmingen-Hornberg, aracından memnun olduğunu ve 1966 model Volvo P1800 ile yapılan 5.23 milyon kilometrelik yol rekorunu kırmak istediğini söylüyor.

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Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol katedildi