Tesla Model S ile 1.9 milyon km yol katedildi: 13 motor ve 3 batarya eskitildi!

Hansjörg von Gemmingen-Hornberg isimli Tesla sahibi 2019 yılında 1 milyon kilometreyi geçmiş ve Elon Musk tarafından tebrik edilmişti. O günden bu yana aracını sürmeye devam eden kullanıcı 1.9 milyon kilometreye ulaştı.
Arka motor 13 kere değiştirildi
Gemmingen-Hornberg, daha önce Tesla Roadster kullanmış, ve o zamanki altyapı eksikliğine rağmen 640 bin km yol katetmeyi başarmış. 2014 yılında ise şuanki rekor kırdığı araç olan Tesla Model S'i 30 bin km'deyken satın alıyor. Ancak bu kilometreyi başarmak kolay olmamış. Erken dönem Tesla Model S'lerde arka motor problemi olduğu biliniyor. Gemmingen-Hornberg'in Model S'i de bu sorundan muzdarip olmuş. Arka motor tam 13 kere değişmiş. Değişen motorların çoğu ikinci el, yenilenmiş ürünler. Buradaki asıl sorun Tesla'nın gerçek problemi bulamaması, dolayısıyla motorları nasıl düzgün şekilde tamir edeceğini bilememesi. Bazı motorlar çabuk bozulurken bazıları garanti kapsamında değiştirilmiş, bazıları da garantiye girmemiş.
Batarya paketi 3 defa değişti
Bataryalar ise motordan daha iyi performans göstermiş. Araçta şuanda dördüncü batarya paketi kullanılıyor. Batarya paketi başına 580 bin kilometre yol yapılmış görünüyor. Gemmingen-Hornberg, şuanda kullandığı batarya ile 150 bin km yapmış durumda ve kapasitede sadece %8'lik bir azalma gerçekleşmiş. Bir önceki bataryayı ise menzil 260 km'ye düştüğü için değiştirmiş.
Gemmingen-Hornberg, bataryaları %20'inin altına düşürmeden şarj ettiğini ve mümkün olduğunca bataryayı tam doldurmadığını belirtiyor. Gemmingen-Hornberg, aracından memnun olduğunu ve 1966 model Volvo P1800 ile yapılan 5.23 milyon kilometrelik yol rekorunu kırmak istediğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.