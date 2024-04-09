Otopilot davasında, Tesla ve ölen mühendisin ailesi uzlaştı: Tesla ödeme yapacak

2018 yılında gerçekleşen kazada, Huang otopilotta giderken araç orta refüje girmiş ve daha sonra bariyere çarpıp hayatını kaybetmişti. Daha sonra ailesi otopilotun kusurlu olduğunu iddia ederek Tesla'yı dava etmişti. Tesla daha önce de benzer davalarla karşılaşmış ve savunma olarak sürücülerin yola dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek davaları kazanmıştı. Bu vakada da veriler, Huang'ın araç otopilottayken telefonuyla oyun oynadığına işaret ediyordu.
Avukatlar, otopilotu ve Elon Musk'ı suçladı
Huang'ın avukatları ise daha önceki davalardan ders alıp başka bir yol izleyerek iki şeye odaklandılar. İlkinde, Tesla'nın otopilotunun orta refüje girme sorunu yaşadığını ve bu nedenle kusurlu olduğunu bildiğini iddia ettiler. İkincisinde ise, Elon Musk'un yaptığı açıklamalarla otopilot sistemine aşırı güven yaratarak kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia ettiler. Avukatlar, kaza anında aracın sürücünün dikkatini sağlamak için gerekli uyarıları yapmadığını, Tesla mühendilerinin de ifadelerini ekleyerek Tesla'yı suçladılar.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), hem otopilotun hem de sürücünün dikkatsiz olmasının kazaya neden olan faktörler olduğunu tespit etti.
Tesla, Apple'ı da davaya dahil etmek istedi
Tesla, Huang'ın kaza sırasında oyun oynadığını iddia etmeyi planlıyordu. Huang'ın işe gidip gelirken oyun oynama alışkanlığı vardı ve kazayı araştıranlar Huang'ın telefonunda en son uygulamalarda bir oyunun açık olduğunu buldu ancak kaza sırasında tam olarak oyun oynayıp aynamadığı tespit edilemedi. Tesla, Huang'ın oyun oynayıp oynamadığını tespit etmesi için Apple'ı davaya sürüklemek istedi. Apple ise bu mahkeme celbini bozmaya çalışıyordu.
Neticede, bugün ortaya çıkan mahkeme belgelerinden Tesla ve Huang'ın ailesinin uzlaştığı ortaya çıktı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Tesla'nın anlaşmaya gitmesi, şirketin kötü şöhret ile anılmak istememesi ve ortaya çıkacak bilgilerden kaçınmak istemesi olarak yorumlanıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/4/8/24124744/tesla-autopilot-lawsuit-settlement-huang-death https://electrek.co/2024/04/08/tesla-opens-wallet-settles-autopilot-death-lawsuit/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...