Otopilot davasında, Tesla ve ölen mühendisin ailesi uzlaştı: Tesla ödeme yapacak

Tam Boyutta Gör Tesla, Apple mühendisi Walter Huang'ın Model X aracıyla otopilot ile seyrederken yaptığı kaza neticesinde hayatını kaybetmesinin ardından Huang'ın ailesine ödeme yapacak.

2018 yılında gerçekleşen kazada, Huang otopilotta giderken araç orta refüje girmiş ve daha sonra bariyere çarpıp hayatını kaybetmişti. Daha sonra ailesi otopilotun kusurlu olduğunu iddia ederek Tesla'yı dava etmişti. Tesla daha önce de benzer davalarla karşılaşmış ve savunma olarak sürücülerin yola dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek davaları kazanmıştı. Bu vakada da veriler, Huang'ın araç otopilottayken telefonuyla oyun oynadığına işaret ediyordu.

Avukatlar, otopilotu ve Elon Musk'ı suçladı

Huang'ın avukatları ise daha önceki davalardan ders alıp başka bir yol izleyerek iki şeye odaklandılar. İlkinde, Tesla'nın otopilotunun orta refüje girme sorunu yaşadığını ve bu nedenle kusurlu olduğunu bildiğini iddia ettiler. İkincisinde ise, Elon Musk'un yaptığı açıklamalarla otopilot sistemine aşırı güven yaratarak kötüye kullanılmasından sorumlu olduğunu iddia ettiler. Avukatlar, kaza anında aracın sürücünün dikkatini sağlamak için gerekli uyarıları yapmadığını, Tesla mühendilerinin de ifadelerini ekleyerek Tesla'yı suçladılar.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), hem otopilotun hem de sürücünün dikkatsiz olmasının kazaya neden olan faktörler olduğunu tespit etti.

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Tesla, Apple'ı da davaya dahil etmek istedi

Tesla, Huang'ın kaza sırasında oyun oynadığını iddia etmeyi planlıyordu. Huang'ın işe gidip gelirken oyun oynama alışkanlığı vardı ve kazayı araştıranlar Huang'ın telefonunda en son uygulamalarda bir oyunun açık olduğunu buldu ancak kaza sırasında tam olarak oyun oynayıp aynamadığı tespit edilemedi. Tesla, Huang'ın oyun oynayıp oynamadığını tespit etmesi için Apple'ı davaya sürüklemek istedi. Apple ise bu mahkeme celbini bozmaya çalışıyordu.

Neticede, bugün ortaya çıkan mahkeme belgelerinden Tesla ve Huang'ın ailesinin uzlaştığı ortaya çıktı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Tesla'nın anlaşmaya gitmesi, şirketin kötü şöhret ile anılmak istememesi ve ortaya çıkacak bilgilerden kaçınmak istemesi olarak yorumlanıyor.

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Otopilot davasında, Tesla ve ölen mühendisin ailesi uzlaştı