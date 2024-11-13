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    Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı

    Tesla tek bir günde 1.000 Powerwall 3 üreterek önemli bir kilometre taşına ulaştığını açıkladı. Firma, oldukça kısa bir süre içerisinde mevcut üretim hızını iki katına çıkardı.
    Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın enerji alanındaki büyümesi hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Gigafactory Nevada'da yalnızca bir günde 1.000 adet Powerwall üretme başarısını yakalayarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Tesla, sadece birkaç ay içerisinde üretim kapasitesini iki katına çıkarmış durumda.

    Tesla aynı zamanda enerji devi oluyor

    Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Tesla Energy’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Giga Nevada fabrikasında tek bir günde 1.000 Powerwall üretildi. Ağustos ayında bir vardiyada 500 birimi aşarak rekor kıran fabrika, bu sefer bu sayının iki katına ulaştı. Tesla Powerwall, Türkiye’de ulaşılabilir değil ancak dünya genelinde oldukça talep görüyorlar. Tesla, Powerwall 3'ü ABD, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık ve Batı Avustralya gibi pazarlarda kullanıma sunarken, diğer bölgeler şimdilik Powerwall 2 modeli ile yetinmek durumunda. Powerwall, en tipi enerji depolamada kullanılıyor.
    Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Tesla'nın enerji sektöründeki büyümesi, CEO Elon Musk'ın bu alanda öngördüğü hızlı satış artışıyla uyum gösteriyor. Musk, Tesla Energy’nin otomotiv sektörünü geride bırakacak bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu dile getirmişti. Şirketin üçüncü çeyrekte enerji bölümünden elde ettiği brüt kar marjı, yüzde 30,5’e ulaşarak rekor kırmayı başarmıştı.

    Ayrıca dünya genelinde 750.000’den fazla Powerwall ünitesinin dağıtıldığı, bunların 100.000’den fazlasının ise sanal santral (VPP) programlarına kaydedildiği açıklandı. Bu programlar, yoğun enerji talebi dönemlerinde büyük bölgelerde geniş bir dağıtılmış batarya ağı oluşturuyor.

    Megapack’ler de büyüyor

    Tesla’nın sadece ev ve ticari enerji depolama birimleri değil, aynı zamanda şebeke ölçeğinde enerji depolama çözümleri sunan Megapack birimleri de yoğun ilgi görüyor. Şirketin Kaliforniya'daki "Megafactory" adlı fabrikası, bu ay başında 10.000’inci Megapack ünitesini üretti. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 10.000 üniteye ya da 40 GWh’ye ulaşması bekleniyor. Kaliforniya’daki Megafactory’ye ek olarak, Tesla’nın Çin’in Şangay kentinde inşa ettiği ikinci bir Megafactory de üretim için son aşamaya geldi. Bu fabrikanın da yıllık 10.000 üniteye ulaşması planlanıyor ve 2025’in ilk çeyreğinde sevkiyata başlanması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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