Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı

Ayrıca dünya genelinde 750.000’den fazla Powerwall ünitesinin dağıtıldığı, bunların 100.000’den fazlasının ise sanal santral (VPP) programlarına kaydedildiği açıklandı. Bu programlar, yoğun enerji talebi dönemlerinde büyük bölgelerde geniş bir dağıtılmış batarya ağı oluşturuyor.
Megapack’ler de büyüyor
Tesla’nın sadece ev ve ticari enerji depolama birimleri değil, aynı zamanda şebeke ölçeğinde enerji depolama çözümleri sunan Megapack birimleri de yoğun ilgi görüyor. Şirketin Kaliforniya'daki "Megafactory" adlı fabrikası, bu ay başında 10.000’inci Megapack ünitesini üretti. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 10.000 üniteye ya da 40 GWh’ye ulaşması bekleniyor. Kaliforniya’daki Megafactory’ye ek olarak, Tesla’nın Çin’in Şangay kentinde inşa ettiği ikinci bir Megafactory de üretim için son aşamaya geldi. Bu fabrikanın da yıllık 10.000 üniteye ulaşması planlanıyor ve 2025’in ilk çeyreğinde sevkiyata başlanması hedefleniyor.
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir