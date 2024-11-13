Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın enerji alanındaki büyümesi hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Gigafactory Nevada'da yalnızca bir günde 1.000 adet Powerwall üretme başarısını yakalayarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Tesla, sadece birkaç ay içerisinde üretim kapasitesini iki katına çıkarmış durumda.

Tesla aynı zamanda enerji devi oluyor

Tam Boyutta Gör Tesla Energy’nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Giga Nevada fabrikasında tek bir günde 1.000 Powerwall üretildi. Ağustos ayında bir vardiyada 500 birimi aşarak rekor kıran fabrika, bu sefer bu sayının iki katına ulaştı. Tesla Powerwall, Türkiye’de ulaşılabilir değil ancak dünya genelinde oldukça talep görüyorlar. Tesla, Powerwall 3'ü ABD, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık ve Batı Avustralya gibi pazarlarda kullanıma sunarken, diğer bölgeler şimdilik Powerwall 2 modeli ile yetinmek durumunda. Powerwall, en tipi enerji depolamada kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Tesla'nın enerji sektöründeki büyümesi, CEO Elon Musk'ın bu alanda öngördüğü hızlı satış artışıyla uyum gösteriyor. Musk, Tesla Energy’nin otomotiv sektörünü geride bırakacak bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu dile getirmişti. Şirketin üçüncü çeyrekte enerji bölümünden elde ettiği brüt kar marjı, yüzde 30,5’e ulaşarak rekor kırmayı başarmıştı.

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Ayrıca dünya genelinde 750.000’den fazla Powerwall ünitesinin dağıtıldığı, bunların 100.000’den fazlasının ise sanal santral (VPP) programlarına kaydedildiği açıklandı. Bu programlar, yoğun enerji talebi dönemlerinde büyük bölgelerde geniş bir dağıtılmış batarya ağı oluşturuyor.

Megapack’ler de büyüyor

Tesla’nın sadece ev ve ticari enerji depolama birimleri değil, aynı zamanda şebeke ölçeğinde enerji depolama çözümleri sunan Megapack birimleri de yoğun ilgi görüyor. Şirketin Kaliforniya'daki "Megafactory" adlı fabrikası, bu ay başında 10.000’inci Megapack ünitesini üretti. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 10.000 üniteye ya da 40 GWh’ye ulaşması bekleniyor. Kaliforniya’daki Megafactory’ye ek olarak, Tesla’nın Çin’in Şangay kentinde inşa ettiği ikinci bir Megafactory de üretim için son aşamaya geldi. Bu fabrikanın da yıllık 10.000 üniteye ulaşması planlanıyor ve 2025’in ilk çeyreğinde sevkiyata başlanması hedefleniyor.

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Tesla bir günde 1.000 adet Powerwall üretmeyi başardı