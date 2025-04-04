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    Trump, Tesla’nın büyüyen tek işini de baltaladı

    ABD Başkan’ı Donald Trump’ın tüm dünya ve özellikle Çin’e uyguladığı yeni yüksek gümrük vergileri Tesla’nın büyüyen tek işi olan enerji depolama işine darbe vurdu.
    Trump, Tesla’nın büyüyen tek işini de baltaladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, 2025 yılı birinci çeyrek teslimat sonuçlarını açıkladı ve beklentilerin oldukça altında kaldı. Elektrikli araç teslimatları 336.000 birimde kalarak, hem piyasa tahminlerinin hem de analist tahminlerinin oldukça gerisinde kaldı. Ancak bu kötü tabloya rağmen, Tesla'nın enerji depolama alanındaki büyümesi sürdü: Şirket, 10 GWh'lik enerji depolama kapasitesini devreye alarak, birinci çeyrek için yeni bir rekor kırdı. Ancak bu başarı, ABD Başkan’ı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileriyle büyük bir darbe yiyor.

    Tesla’ya bir darbe de Trump’tan geldi

    Tesla'nın elektrikli araç iş kolu 2024'te düşüşe geçmiş ve bu durum 2025'te hız kazanmışken, şirketin enerji iş kolu sürekli bir büyüme göstermekteydi. Bu büyüme, özellikle Tesla'nın Megapack ve Powerwall 3 sistemleriyle desteklendi. Bu ürünlerin temelinde ise Çin'den ithal edilen LFP batarya hücreleri bulunuyor.

    Başkan Trump'ın açıklamış olduğu yeni tarifeler, Çin’den Amerika’ya yapılan ithalatlara yüzde 54 oranında vergi getirdiği için bu durum Tesla’nın Powerwall ve Megapack gibi enerji depolama ürünlerinin fiyatlarının önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Fiyatların arması da piyasadaki talebi potansiyel olarak düşürecektir.

    Trump, Tesla’nın büyüyen tek işini de baltaladı Tam Boyutta Gör
    Biden yönetimi, 2026’da Çin’den ithal edilen enerji depolama pil hücreleri için yüzde 25’lik bir tarifeyi daha önce duyurmuştu. Tesla, bu yeni tarifeye hazırlanıyordu ancak Trump yönetiminin bu tarihlerde ani bir hızlanma yaparak tarifeyi yüzde 54’e çıkarması, şirket için büyük bir darbe anlamına geliyor. Bu tarifeler, Çin’den gelen ürünler için birden fazla ek verginin yığılarak uygulanacağını ortaya koyuyor.

    Tesla, enerji depolamada Çin’e bağımlı

    Tesla’nın enerji depolama alanındaki ürünlerinin çoğunda, Çinli CATL şirketinin LFP pil hücrelerinin kullanıldığı biliniyor. Bu arada geçen yıl, Tesla'nın CATL ile Amerika'da bir LFP pil üretim tesisi kurma planları olduğu dedikoduları yayılmıştı, ancak bu planlar henüz somutlaşmadı.

    Öte yandan Tesla, Çin’de yeni bir Megafactory kurarak Megapack üretimine başlamıştı. Bu fabrikadan çıkan batarya sistemlerinin, ABD dışındaki pazarlara gönderilmesi planlanıyor, bu da Tesla’nın uluslararası rekabet gücünü artırmak için bir adım olarak görülüyor. Ancak, Tesla, kendi batarya tedarikçileri olan CATL ve BYD’nin son zamanlarda Megapack ile rekabet edecek ürünler tanıtmalarıyla artan bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.

    Tesla'nın, ABD'de daha fazla Megapack üretmek amacıyla ikinci bir Megafactory kurma planları da bulunuyor. Ancak bu yeni tarifelerin bu planları nasıl etkileyeceği şimdilik belirsiz.

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