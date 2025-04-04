Trump, Tesla’nın büyüyen tek işini de baltaladı

Tesla’ya bir darbe de Trump’tan geldi
Tesla'nın elektrikli araç iş kolu 2024'te düşüşe geçmiş ve bu durum 2025'te hız kazanmışken, şirketin enerji iş kolu sürekli bir büyüme göstermekteydi. Bu büyüme, özellikle Tesla'nın Megapack ve Powerwall 3 sistemleriyle desteklendi. Bu ürünlerin temelinde ise Çin'den ithal edilen LFP batarya hücreleri bulunuyor.
Başkan Trump'ın açıklamış olduğu yeni tarifeler, Çin’den Amerika’ya yapılan ithalatlara yüzde 54 oranında vergi getirdiği için bu durum Tesla’nın Powerwall ve Megapack gibi enerji depolama ürünlerinin fiyatlarının önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Fiyatların arması da piyasadaki talebi potansiyel olarak düşürecektir.
Tesla, enerji depolamada Çin’e bağımlı
Tesla’nın enerji depolama alanındaki ürünlerinin çoğunda, Çinli CATL şirketinin LFP pil hücrelerinin kullanıldığı biliniyor. Bu arada geçen yıl, Tesla'nın CATL ile Amerika'da bir LFP pil üretim tesisi kurma planları olduğu dedikoduları yayılmıştı, ancak bu planlar henüz somutlaşmadı.
Öte yandan Tesla, Çin’de yeni bir Megafactory kurarak Megapack üretimine başlamıştı. Bu fabrikadan çıkan batarya sistemlerinin, ABD dışındaki pazarlara gönderilmesi planlanıyor, bu da Tesla’nın uluslararası rekabet gücünü artırmak için bir adım olarak görülüyor. Ancak, Tesla, kendi batarya tedarikçileri olan CATL ve BYD’nin son zamanlarda Megapack ile rekabet edecek ürünler tanıtmalarıyla artan bir rekabetle karşı karşıya kalıyor.
Tesla'nın, ABD'de daha fazla Megapack üretmek amacıyla ikinci bir Megafactory kurma planları da bulunuyor. Ancak bu yeni tarifelerin bu planları nasıl etkileyeceği şimdilik belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu