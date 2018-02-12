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Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser'ın ilk uçuşu için NASA'dan izin geldi

Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser, 2020'deki ilk Uluslararası Uzay İstasyonu kargo görevi için NASA'dan resmi izni aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,3b
1
21
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), 2020 yılı itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımaya başlamaya hazırlanıyor. Dream Chaser'ın 2020'nin son aylarında çıkacağı ilk ISS görevi için nihayet NASA da geçtiğimiz günlerde Sierra Nevada'ya resmi izni verdi. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.

Dream Chaser'ın çıkacağı bu ISS görevi, NASA ve Sierra Nevada arasındaki toplamda 6 farklı görevi içeren anlaşmanın ilk ayağı olacak. NASA, Dream Chaser uzay aracında büyük potansiyel görmesinin ardından 2016 yılının başlarında Sierra Nevada'nın projesine yatırım kararı almıştı. NASA'nın bu yatırımının ardından kısa bir süre sonra da Sierra Nevada benzer bir şekilde Avrupa Uzay Ajansı ve Birleşmiş Milletler ile de Dream Chaser uçuşları için anlaşmalar yapmıştı.

Dream Chaser'ın 2020 ve 2021'de çıkacağı ISS görevleri için Sierra Nevada ayrıca United Launch Alliance ile de anlaşmış durumda. Bu görevlerde Dream Chaser'ı yörüngeye ULA'nın Atlas 5 roketleri taşıyacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu anlaşmanın duyurusunu yapan Sierra Nevada, "Sierra Nevada, Atlas V roketlerinin güvenilirliğini çok iyi biliyor. Dream Chaser'ın ilk iki görevi için Atlas V çok doğru bir tercih olacak." ifadelerini kullanmıştı. 

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor


Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.

ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.

https://www.space.com/39636-sierra-nevada-gets-nasa-approval-for-first-dream-chaser-iss-cargo-mission.html Yorum Yaz
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Bluflame 1 yıl en beğenilen
bu haberin meali : türk asıllı bir amerikalının abd’de kurduğu şirket, abd’de yaptığı prototip için nasa’dan izin almış.
not: bu şirketde çalışanların tamamı abd vatandaşıdır.
bu haberin meali : türk asıllı bir amerikalının abd’de kurduğu şirket, abd’de yaptığı prototip için nasa’dan izin almış.not: bu şirketde çalışanların tama...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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erdemkuru 1 yıl
daha önceki haberlerde de bizimle alakası olmadığı üyeler tarafından kabul edilmiş olsada nedense editör Hasan Aygünoğlu bütün dream chaser haberlerinde ısrarla yanıltıcı başlık atıp sanki biz yaptık imajı çizmeye çalışıyor. bi yandaşlık seziyorum.
daha önceki haberlerde de bizimle alakası olmadığı üyeler tarafından kabul edilmiş olsada nedense editör Hasan Aygünoğlu bütün dream chaser haberlerinde ısrarla...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ahmet. 1 yıl
Türkiye'nin yerli bölgesel yolcu uçağı projesinde Fatih Özmen - Eren Özmen çiftinin anahtar rolü üstelendiğini bilseler Türk değil, ABD'li, bize ne faydası var minvalinde yorumlar yapmazlardı sanırım. Oysa ki kaç kez de yazdık. Neyse...
Başarıları daim olsun.
Türkiye'nin yerli bölgesel yolcu uçağı projesinde Fatih Özmen - Eren Özmen çiftinin anahtar rolü üstelendiğini bilseler Türk değil, ABD'li, bize ne faydası var...
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DH Misafiri 1 yıl
Şimdi akla gelmiştir. Ya bunlar gelse de Türkiyeden fırlatsa roketi. Maalesef imkansız. Atlas 5 roketi Türk girişimcilerin kendi teknolojisi degil. Nasaya ait. Teknoloji transferi yapılsa bu da imkansız. İnş birgün bizede nasip olur
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OverClocK1ng 1 yıl
"uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor."
Videoyu izledim. İzleyen var mı bilmiyorum ama bana saçma geldi.
Kanat olmadan nasıl iniyor, düşmüyor bilen varsa açıklasın. Kanatsız İMAN GÜCÜ ile falan mı uçuyor...

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gxhero 1 yıl OverClocK1ng
Bir uçak yüksek irtifada uçuş gerçekleştirmeyecek yada manevra yapmayacaksa geniş kanat açıklığına ihtiyaç duymadan sadece gövde aero dinamiği ile iniş yapabilir bakınız wing suit bu araç uzaydan belli açı ile piste iniş yapabilir ama yüksek manevra kabiliyeti olmaz u dönüşü tarzı yada ters uçmak gibi belirli açıda dairesel dönüşler belki...
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olağan_şüpheli 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor."
Videoyu izledim. İzleyen var mı bilmiyorum ama bana saçma geldi.
Kanat olmadan nasıl iniyor, düşmüyor bilen varsa açıklasın. Kanatsız İMAN GÜCÜ ile falan mı uçuyor...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


uçağın gövdesi kanat şeklinde. kanatın temel mantığı havanın kanadın üst kısmında daha hızlı akması alt kısmına göre. aynı şekle sahip bir gövde yaparsan kanat görevi görür. yani gelen hava uçağa çarpınca bir kısmı uçağın altından bir kısmı uçağın üstünden geçiyor. üst kısmından geçen hava uçağın şeklinden dolayı daha hızlı hareket ederse uçak basınçtan dolyı yukarı itilmiş gib oluyor yani uçuyor.
ucakteknolojileri.blogspot.com/...
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ahmet. 1 yıl
Türkiye'nin yerli bölgesel yolcu uçağı projesinde Fatih Özmen - Eren Özmen çiftinin anahtar rolü üstelendiğini bilseler Türk değil, ABD'li, bize ne faydası var minvalinde yorumlar yapmazlardı sanırım. Oysa ki kaç kez de yazdık. Neyse...
Başarıları daim olsun.
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bortecine09 1 yıl
Ülkemizde bunu yapacak alt yapı halihazırda gelişmiş değil. Herşeyi yerli yapacaz diye de birşey yok. İmkanlar nerede elverişli ise orada yapılır. Mehmet Öz gibi, Aziz Sancar gibi insanlar gelişimlerini yurt dışında tamamlamış insanlar. Ülkemizin de tersine beyin göçü veya bir başka proje kapsamında belki Türksat işbirliği ile bu beyinleri yurt dışında da olsa desteklemesi, bir bağlantı kurması ve ülkemize kazandırması gerekir. Gönül isterdi ki bu mühendisler Türksat gibi ülkemizde uzay araştırmaları ve uzay araçları yapma girişimi olan bir kurum bünyesinde olsunlar.
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ceo-tr 1 yıl
şimdi editöre falan giydirmeye gerek yok. nabalım millet olarak, bir Türk başarı elde edince sanki kendimiz başarmış gibi seviniyoruz. ne kadar amerika firması vs. olsada sonuçta bu işi başlatan ve başaran Türk karı koca. ikiside kardeşimiz. yolları açık olsun.
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hollowman_ 1 yıl
Türk iki girişimci ABD'de uzay aracı yapmışlar, bunun haber olarak yapılmasına bile "yandaşlık" diyorlar, inanılmaz ya, sonra "ruh hastaları" denince tepki veriyorlar, normal mi bunlar şimdi?
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Huzur_02 1 yıl
Nedir bu ülkeyi aşağılama merakı . tamam istediğimiz gibi değil ama bu memlekette hiç mi iyi bir şey olmuyor olumsuz yorumu bu kadar beğenmekte nedir. Allah aşkına kendinize gelin
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V4LKyR 1 yıl
Eren erkek ismi değil miydi?
Haberi okuyunca bir an dedim Eren'in karısının adı Fatih mi? Sonradan Fatih ismi kesin erkektir diyince aklım kötü yanlara doğru kaydı. Eren ismine yöneldim. İyi ki kadın çıktı bu arada. :)
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ChangeOrBeCrushed 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Eren erkek ismi değil miydi?
Haberi okuyunca bir an dedim Eren'in karısının adı Fatih mi? Sonradan Fatih ismi kesin erkektir diyince aklım kötü yanlara doğru kaydı. Eren ismine yöneldim. İyi ki kadın çıktı bu arada. :)

Erkek olsaydi seni mi sevecekti de bu kadar endiselendin?
Kadin ciktigi icin bu kadar sevindigine gore, senin kadin yakinlarindan birini sevecek bir erkek mi ariyorsun?
Bu kafayla ucuncu dunya insani bile olamazsiniz.
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erdemkuru 1 yıl
daha önceki haberlerde de bizimle alakası olmadığı üyeler tarafından kabul edilmiş olsada nedense editör Hasan Aygünoğlu bütün dream chaser haberlerinde ısrarla yanıltıcı başlık atıp sanki biz yaptık imajı çizmeye çalışıyor. bi yandaşlık seziyorum.
1 Yanıt Yanıtla +18
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GAMBIT 1 yıl erdemkuru
Yani simdi sen diyorsun ki bu haberde şirketin sahiplerinden bahsedilmesin. Ok tamam.



Baslikta bir yanlislik mi var? Yok?



Adam türkler mi yaptı demis? Hayir.



Simdi sen daha ne diyorsun kardesim.



Mesut Ozil gibi iste. Ben başlıktan bunu anliyorum.

@erdemkuru
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axesis 1 yıl
yıllık ortalama mühendis maaşı 87 bin dolar .. teknisyen yıllık maaşlarının ise ortalama 57 bin dolar olduğu bir ülkede .. böyle güzel imkanlarda varken vay 1600 tl alan biz garibanların haline .. İmkan vardıda bizmi yapmadık. Güzel bir eğitimden geçip hiç olmazsa ingilizce bilsek bişiler yapcazda . dil bile bilmiyozki
1 Yanıt Yanıtla +6
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pej 1 yıl axesis
axesis
yıllık ortalama mühendis maaşı 87 bin dolar .. teknisyen yıllık maaşlarının ise ortalama 57 bin dolar olduğu bir ülkede .. böyle güzel imkanlarda varken vay 1600 tl alan biz garibanların haline .. İmkan vardıda bizmi yapmadık. Güzel bir eğitimden geçip hiç olmazsa ingilizce bilsek bişiler yapcazda . dil bile bilmiyozki

Öğren o zaman ya da bol dua ile Sayısal ve Lotto ya devam. Duaya da hiç aldırış etmiyor Allah.
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