Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser'ın ilk uçuşu için NASA'dan izin geldi

NASA'nın milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzaladığı Sierra Nevada'nın uzay aracı Dream Chaser (Hayal Avcısı), 2020 yılı itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşımaya başlamaya hazırlanıyor. Dream Chaser'ın 2020'nin son aylarında çıkacağı ilk ISS görevi için nihayet NASA da geçtiğimiz günlerde Sierra Nevada'ya resmi izni verdi. Uzay sektörünün sürpriz atı olarak değerlendirilen Sierra Nevada Corporation'ın başkanlığını Eren Özmen, CEO görevini ise eşi Fatih Özmen üstleniyor.
Dream Chaser'ın çıkacağı bu ISS görevi, NASA ve Sierra Nevada arasındaki toplamda 6 farklı görevi içeren anlaşmanın ilk ayağı olacak. NASA, Dream Chaser uzay aracında büyük potansiyel görmesinin ardından 2016 yılının başlarında Sierra Nevada'nın projesine yatırım kararı almıştı. NASA'nın bu yatırımının ardından kısa bir süre sonra da Sierra Nevada benzer bir şekilde Avrupa Uzay Ajansı ve Birleşmiş Milletler ile de Dream Chaser uçuşları için anlaşmalar yapmıştı.
Dream Chaser'ın 2020 ve 2021'de çıkacağı ISS görevleri için Sierra Nevada ayrıca United Launch Alliance ile de anlaşmış durumda. Bu görevlerde Dream Chaser'ı yörüngeye ULA'nın Atlas 5 roketleri taşıyacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu anlaşmanın duyurusunu yapan Sierra Nevada, "Sierra Nevada, Atlas V roketlerinin güvenilirliğini çok iyi biliyor. Dream Chaser'ın ilk iki görevi için Atlas V çok doğru bir tercih olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Dream Chaser'ın çıkacağı bu ISS görevi, NASA ve Sierra Nevada arasındaki toplamda 6 farklı görevi içeren anlaşmanın ilk ayağı olacak. NASA, Dream Chaser uzay aracında büyük potansiyel görmesinin ardından 2016 yılının başlarında Sierra Nevada'nın projesine yatırım kararı almıştı. NASA'nın bu yatırımının ardından kısa bir süre sonra da Sierra Nevada benzer bir şekilde Avrupa Uzay Ajansı ve Birleşmiş Milletler ile de Dream Chaser uçuşları için anlaşmalar yapmıştı.
Dream Chaser'ın 2020 ve 2021'de çıkacağı ISS görevleri için Sierra Nevada ayrıca United Launch Alliance ile de anlaşmış durumda. Bu görevlerde Dream Chaser'ı yörüngeye ULA'nın Atlas 5 roketleri taşıyacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu anlaşmanın duyurusunu yapan Sierra Nevada, "Sierra Nevada, Atlas V roketlerinin güvenilirliğini çok iyi biliyor. Dream Chaser'ın ilk iki görevi için Atlas V çok doğru bir tercih olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor
Yeryüzü'nden Atlas V veya Ariane 5 gibi farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarlarıyla tamamlıyor. Tam 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşte tıpkı bir uçak gibi karadaki bir piste iniş gerçekleştiriyor.
ISS'deyken aşağıda görmüş olduğunuz temsili resimdeki gibi görülecek olan Hayal Avcısı, istasyona yerleşmek için şu anda yapımı devam eden Uluslararası Kenetlenme Mekanizması'nı (IBDM) kullanacak. Hem Avrupa hem de NASA'dan destek alan Uluslararası Kenetlenme Mekanizması, Dream Chaser'a özel olarak milyonlarca dolarlık maliyetle dizayn ediliyor.
https://www.space.com/39636-sierra-nevada-gets-nasa-approval-for-first-dream-chaser-iss-cargo-mission.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
not: bu şirketde çalışanların tamamı abd vatandaşıdır.
Başarıları daim olsun.