Türk girişimcilerin uzay aracı Dream Chaser'ın ilk uçuşu için NASA'dan izin geldi

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus için Oreo güncellemesi Türkiye’de yayınlandı

2018 Dacia Duster'ın tüm donanım ve fiyatları açıklandı

Enerji tasarrufunu teşvik eden girişim, 81 dakikada 15 milyon dolarlık yatırım aldı

Facebook orijinal dizilerine bir yenisini daha ekledi: Widow

Galaxy S9 ve S9+'ın tüm resmi kılıfları ortaya çıktı

Avrupa'ya bir hızlı şarj istasyon ağı da Renault ve Nissan'dan geliyor

SkyPixel jürisi 2017'nin drone ile çekilen en iyi fotoğraflarını seçti

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Aynı anda hem sıvı hem de katı olan yeni su formu keşfedildi