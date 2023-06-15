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    Tether (USDT) fiyatı 1 doların altına indi!

    Değeri 1 dolara sabit olan Tether'in (USDT) değeri çalkalanmaya başladı. USDT değeri 1 doların altına indi. Tether CTO'su açıklama yaptı.                         
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    Tether (USDT) dolar sabitini kaybetti Tam Boyutta Gör
    Blockchain veri analisti Lookonchain, güne damga vuran önemli işlemleri paylaştı. Lookonchain’in paylaşımında, kripto yatırımcılarının Tether (USDT) üzerinde manipülatif işlemlerde bulunduğu görüldü. USDT’nin yaşadığı ufak çaplı depeg (stablecoin'lerin sabit değerinden sapması) durumu ise dikkat çekti.

    Analistler, piyasadaki dar hacimlerden dolayı bazı adreslerin yüksek miktarlı işlemler ile manipülasyon yapmaya çalıştığını belirtti. Tether CTO’su Paolo Ardoino, konuya ilişkin yaptığı paylaşımında piyasaların gergin olduğunu belirterek, genel duygudan faydalanmak isteyenler olabileceğine dikkat çekti. Ardoino, Tether’in hazır olduğunu ve istenilen miktarda para çevirebileceğini bildirdi.

    Lookonchain verilerine göre CZSamSun, USDT 1 dolar sabitliğini kaybettikten sonra AaveV2 üzerinden 31 milyon 544 bin 278 USDT borç aldı. Daha sonra 0.9978 dolardan 31 bin 475 bin 408 USDC takası gerçekleştirdi. Son olarak AaveV2’ye tekrar 10 milyon USDC yatırdı.

    Tether, 128 milyar 561 milyon dolarlık stablecoin piyasasının yüzde 67’sini hakim durumda. USDT’de yaşanan sorunların kripto piyasasında sert düşüşleri tetikleyebileceği ifade ediliyor. Tether’in piyasa değeri bugün itibarıyla 83,5 milyar dolar civarında seyrediyor. 

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    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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