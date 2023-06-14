Kripto para şirketi Banq iflas başvurusu yaptı

Başvurunun TrueUSD ve Haru Invest’teki sorunların ardından gelmesi de dikkat çeken konular arasında yer aldı. Bunun yanında Prime Trust ile bankacılık ilişkisi olan TrueUSD, sorunlar nedeniyle stablecoin basım ve itfalarını durdurmuştu. Aynı zamanda Güney Koreli kripto getiri şirketi Haru Invest de Banq veya Prime Trust olduğu düşünülen isimsiz bir hizmet sağlayıcısı ile ilgili problemler nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.
Banq‘ın dosyasında 17,5 milyon dolarlık varlığın, eski yetkililer tarafından Fortress NFT Group’a ‘yetkisiz transfer’ yoluyla aktarıldığı belirtildi.
Fortress NFT Group, Banq’ın eski CEO’su, CTO’su ve CPO’su tarafından kurulmuştu. Banq, ticari sır niteliğindeki bilgileri çaldığı iddiasıyla Fortress’e dava açmıştı. Ayrıca, hileli faaliyetlerde bulundukları da iddia edilmişti. Purcell’in Fortress NFT’yi kurduğu ve ardından Banq bilgisayarlarını, fikri mülkiyetini ve kurumsal altyapısını yeni şirkete sattığı kaydedilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi