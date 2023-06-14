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    Anlık Bildirim

    Kripto para şirketi Banq iflas başvurusu yaptı

    Prime Trust‘ın iştiraki Banq, iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirketin yaklaşık 17 milyon dolarlık kripto varlığa ahip olduğu bildirildi.                     
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    Kripto para şirketi Banq iflas başvurusu yaptı Tam Boyutta Gör
    Kripto para şirketleri, son dönemde yaptıkları iflas başvuruları ile sık sık gündeme geliyor. Bu kez Prime Trust‘ın yan kuruluşu Banq, iflas koruma başvurusu yaptığı bildirildi. Banq’ın ana şirketi Prime Trust, Celsius‘un iflası ile mali krize girmişti. Bu dönemde şirket, BitGo ile satın alma anlaşması için çalışmalar yürütüyordu. İflas başvurusunda şirketin 5,4 milyon dolarlık yükümlülüğe karşılık yaklaşık 17,72 milyon dolarlık varlığı yer aldı. 

    Başvurunun TrueUSD ve Haru Invest’teki sorunların ardından gelmesi de dikkat çeken konular arasında yer aldı. Bunun yanında Prime Trust ile bankacılık ilişkisi olan TrueUSD, sorunlar nedeniyle stablecoin basım ve itfalarını durdurmuştu. Aynı zamanda Güney Koreli kripto getiri şirketi Haru Invest de Banq veya Prime Trust olduğu düşünülen isimsiz bir hizmet sağlayıcısı ile ilgili problemler nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. 

    Banq‘ın dosyasında 17,5 milyon dolarlık varlığın, eski yetkililer tarafından Fortress NFT Group’a ‘yetkisiz transfer’ yoluyla aktarıldığı belirtildi. 

    Fortress NFT Group, Banq’ın eski CEO’su, CTO’su ve CPO’su tarafından kurulmuştu. Banq, ticari sır niteliğindeki bilgileri çaldığı iddiasıyla Fortress’e dava açmıştı. Ayrıca, hileli faaliyetlerde bulundukları da iddia edilmişti. Purcell’in Fortress NFT’yi kurduğu ve ardından Banq bilgisayarlarını, fikri mülkiyetini ve kurumsal altyapısını yeni şirkete sattığı kaydedilmişti. 

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    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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