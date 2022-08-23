Dead Space'in yaratıcısından gelen korku oyunu The Callisto Protocol'dan yeni oynanış videosu

Dead Space yaratıcısı Glen Schofield liderliğindeki Krafton'un yan kuruluşu Striking Distance Studios, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yeni oyununu duyurmuştu. The Callisto Protocol isimli oyunun oynanış videosu dageçtiğimiz saatlerde Gamescom 2022'de duyuruldu.
The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
The Callisto Protocol Oynanış Videosu
2320 yılında Jüpiter'in uydusu Callisto'da geçen The Callisto Protocol, hayatta kalma korku türünde bir oyun. Oyunda Black Iron Prison isimi üst düzey güvenlikli yerden kaçmaya ve sırları açığa çıkartmaya çalışacaksınız. oyunun paylaşılan son videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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