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Tam Boyutta Gör The Elder Scrolls IV: Oblivion’un yenilenmiş versiyonu sonunda resmiyet kazandı. 2006 yılında piyasaya çıkan açık dünya RPG oyunu, Bethesda tarafından remake sürümüyle geri getiriliyor. Stüdyo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa bir açıklamayla tanıtım tarihini paylaştı.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake geliyor

Bathesda'nın yaptığı duruyua göre The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake, 22 Nisan 2025 TSİ 18:00'de Bethesda'nın YouTube ve Twitch kanallarında detaylı şekilde tanıtılacak. Resmi tanıtım videosu ise "Her şey açıklanacak..." başlığını taşıyor. Dolayısıyla duyuru sırasında oyunun oynanış mekanikleri, grafikleri ve potansiyel çıkış tarihinin de paylaşıldığını görebiliriz.

Şu an için Remake sürümünde Unreal Engine 5 kullanılacağı belirtiliyor. Bu motor değişikliği yalnızca grafik iyileştirmeleriyle sınırlı kalmayacak; dayanıklılık sistemi, engelleme mekaniği ve menzilli saldırılar gibi oynanış unsurlarının da elden geçirileceği konuşuluyor. Çıkış tarihi ise kuvvetle muhtemel Haziran veya daha öncesinde olacak.

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Şimdilik oyunun yalnızca PC ve Xbox platformları için çıkış yapacağı kesinleşmiş durumda. PS5 sürümünün ise çıkış tarihinden kısa bir süre sonra gelmesi bekleniyor. Oblivion Remake'e ek olarak Bathesda'nın uzun süredir The Elder Scrolls VI üzerinde çalıştığını söyleyelim. Ancak çıkış tarihi hâlâ belirsizliğini koruyor.

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The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake resmi olarak duyuruldu