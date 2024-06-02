Tam Boyutta Gör Bethesda, bu hafta Fallout 76'nın çıkışından 6 yıl sonra 20 milyon oyuncu sınırını aştığını duyurdu. Oyunun popülerliğinin artmasındaki en büyük etken hiç şüphesiz Amazon’un orijinal dizisi Fallout. Rapora göre Prime’da dizinin yayınlanmasından sonraki iki ay içinde Fallout oyun serisinin günlük aktif kullanıcı sayısı %600 arttı.

Fallout dizisinden yeni bir rekor daha geldi 1 hf. önce eklendi

Bethesda'dan Todd Howard bir röportajda Fallout oyununun günlük oyuncu sayısında 4-6 kat artış olduğunu ve 30 yıllık kariyerinde böyle bir başarıyla hiç karşılaşmadığını söyledi. Ek olarak, Bethesda’nın seriyi devam ettirme planı olduğunu da doğruladı.

Bethesda'nın şu anda bilinen projeleri arasında Starfield için Shattered Space DLC ve daha önce duyurulan Elder Scrolls VI yer alıyor. Fallout 76, oyun içi hatalar ve oynamayı zorlaştıran sorunlar sayesinde zorlu bir çıkış yaptı. Geri ödeme talep eden oyuncular reddedildi. Ancak zamanla geliştiriciler oyunu daha iyi hale getirdi. Bu arada dizi, Amazon Prime’da yayınladığı ilk 16 günde 65 milyon izleyici çekti ve şu anda Türkiye’de en çok izlenen ikinci dizi.

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Bethesda: Fallout 76, 20 milyon oyuncuyu aştı!