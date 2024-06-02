Bethesda: Fallout 76, 20 milyon oyuncuyu aştı!

Bethesda'dan Todd Howard bir röportajda Fallout oyununun günlük oyuncu sayısında 4-6 kat artış olduğunu ve 30 yıllık kariyerinde böyle bir başarıyla hiç karşılaşmadığını söyledi. Ek olarak, Bethesda’nın seriyi devam ettirme planı olduğunu da doğruladı.
Bethesda'nın şu anda bilinen projeleri arasında Starfield için Shattered Space DLC ve daha önce duyurulan Elder Scrolls VI yer alıyor. Fallout 76, oyun içi hatalar ve oynamayı zorlaştıran sorunlar sayesinde zorlu bir çıkış yaptı. Geri ödeme talep eden oyuncular reddedildi. Ancak zamanla geliştiriciler oyunu daha iyi hale getirdi. Bu arada dizi, Amazon Prime’da yayınladığı ilk 16 günde 65 milyon izleyici çekti ve şu anda Türkiye’de en çok izlenen ikinci dizi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.