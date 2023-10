The Lord of The Rings: Return to Moria oyunu Epic Games mağazasında satışta

Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi evreninden çıkan son oyun The Lord of The Rings: Return to Moria satışa çıktı. Windows tarafında Epic Games özel oyunu olan The Lord of The Rings: Return to Moria, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 konsollarına da çıktı.

The Lord of The Rings: Return to Moria neler sunuyor?

Orta Dünya evreninin 4. Çağında geçen The Lord of The Rings: Return to Moria daha çok hayatta kalma ve üretim unsurlarını ön plana çıkarıyor. Lord Gimli Lockbearer tarafından çağrılan oyuncular, Cüce anayurdu Moria'nın kayıp hazinelerini geri almakla görevlendiriliyor.

Tek veya çok oyunculu olarak giriştiğiniz macerada kendi üssünüzü kurarak çevreyi araştırıyor ve çeşitli materyaller topluyorsunuz. Biraz daha Grounded veya Minecraft tarzı diyebileceğimiz oyunda üretmek ve enerjinizi dikkatli kullanmak çok önemli.

Rastgele oluşturulan bölümlerde oyuncular sessizliğe de dikkat etmek zorunda yoksa derinlerde yaşayan gizemli yaratıkları uyandırabilirler. The Lord of The Rings: Return to Moria oyunu 309TL fiyat etiketi ile satışta. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için sonraki dönemde piyasada olacak.

The Lord of The Rings: Return to Moria

