The Lord of The Rings: Return to Moria oyunu Epic Games mağazasında satışta

The Lord of The Rings: Return to Moria neler sunuyor?
Orta Dünya evreninin 4. Çağında geçen The Lord of The Rings: Return to Moria daha çok hayatta kalma ve üretim unsurlarını ön plana çıkarıyor. Lord Gimli Lockbearer tarafından çağrılan oyuncular, Cüce anayurdu Moria'nın kayıp hazinelerini geri almakla görevlendiriliyor.
Tek veya çok oyunculu olarak giriştiğiniz macerada kendi üssünüzü kurarak çevreyi araştırıyor ve çeşitli materyaller topluyorsunuz. Biraz daha Grounded veya Minecraft tarzı diyebileceğimiz oyunda üretmek ve enerjinizi dikkatli kullanmak çok önemli.
Rastgele oluşturulan bölümlerde oyuncular sessizliğe de dikkat etmek zorunda yoksa derinlerde yaşayan gizemli yaratıkları uyandırabilirler. The Lord of The Rings: Return to Moria oyunu 309TL fiyat etiketi ile satışta. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için sonraki dönemde piyasada olacak.
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.