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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için resmi fragman yayınlandı

    Uzun yıllardır devam eden ancak hala kendine özel bir kitlesi olan The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra altı bölüm ile izleyici karşısına çıkacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için resmi fragman yayınlandı
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    Zombi temasının en popüler yapımlarından biri olan ve kendi evrenini oluşturan The Walking Dead'in yeni bölümlerinden ilk resmi fragman paylaşıldı.

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    10. sezonunu normalde geçtiğimiz aylarda tamamlayan dizinin, 11. sezonla arasındaki olayları bağlamak için ekstra 6 bölümü daha duyurulmuştu. Şimdi de bu ekstra 6 bölüm için ilk resmi fragman paylaşıldı. Geçiş bölümleri olarak bulunacak olan bu bölümler 28 Şubat'ta başlayacak. 

    Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.



    https://www.ign.com/articles/2019/10/05/the-walking-dead-third-amc-series-trailer-new-york-comic-con Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    En son 6. sezon ortalarında bıraktıydım, yukarıdaki fotoğraftaki hiç bir karakteri tanımıyorum. O kadar mı değişti karakterler.
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