The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için resmi fragman yayınlandı

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Zombi temasının en popüler yapımlarından biri olan ve kendi evrenini oluşturan The Walking Dead'in yeni bölümlerinden ilk resmi fragman paylaşıldı.

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The Walking Dead'in 10. sezonu ekstra 6 bölüm ile 28 Şubat'ta dönüyor

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10. sezonunu normalde geçtiğimiz aylarda tamamlayan dizinin, 11. sezonla arasındaki olayları bağlamak için ekstra 6 bölümü daha duyurulmuştu. Şimdi de bu ekstra 6 bölüm için ilk resmi fragman paylaşıldı. Geçiş bölümleri olarak bulunacak olan bu bölümler 28 Şubat'ta başlayacak.

Dizinin final sezonu olan 11. sezon da bu yılın sonlarında yayınlanacak. Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Dizinin şu ana kadar yayınlanan tüm bölümleri ise Netflix'te bulunuyor. Bu ekstra 6 bölüm de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'e gelecektir.

https://www.ign.com/articles/2019/10/05/the-walking-dead-third-amc-series-trailer-new-york-comic-con

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