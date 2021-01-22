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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi

    Covid-19'un etkileri sebebiyle hala bazı filmler ertelenmeye devam ediyor. Şimdi de bu yıl içerisinde birçok büyük çaplı film çıkaracak olan Sony'nin bazı filmleri ertelendi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi
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    Covid-19 hayatımızı neredeyse 1 yıl önce etkilemeye başladı ve o zamandan bu yana her ay bir filmin ertelenme haberini duyup duruyoruz. Şüphesiz film sektörü salgından en çok etkilenen sektör oldu. Geçtiğimiz saatlerde yapılan ertelemelerle de 2021 takviminden de bazı filmler kaldırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence başrollü Netflix filminin setinden yeni görüntüler paylaşıldı"

    Bu yıl özellikle birkaç farklı yüksek gişe beklentili film yayınlamaya hazırlanan Sony'nin bazı önemli filmleri ertelendi. Filmlere baktığımızda en çok Spider-Man evreninde geçen Morbius filmi ve oyundan uyarlama olan Uncharted filmi dikkat çekiyor. Sony, geçtiğimiz yılın ortalarında çok net bir şekilde salgın tamamen geçene kadar filmlerini vizyona sokmayacaklarını belirtmişti. Şimdi de bu konuda ne kadar kararlı olduklarını gördük.

    Vizyon tarihi değişen filmleri aşağıda bulabilirsiniz:

    • Uncarted - 16 Temmuz 2021'den 11 Şubat 2022'ye ertelendi.
    • Morbius - 19 Mart 2021'den 21 Ocak 2022'ye ertelendi.
    • Ghostbusters: Afterlife - 11 Haziran 2021'den 11 Kasım 2021'e ertelendi.
    • Cinderella - 5 Şubat 2021'den 16 Temmuz 2021'e ertelendi.
    • Peter Rabbit 2: The Runaway - 2 Nisan 2021'den 11 Haziran 2021'e ertelendi.


    https://www.ign.com/articles/uncharted-movie-ghostbusters-afterlife-cinderella-and-peter-rabbit-2-the-runaway-delayed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    3 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y Yeşil Gözlü Bizon 3 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    O bu değil de beni en çok Cinderella'nın ertelenmesi üzdü.
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    MPT-76 (Yahya Akça) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu ertelemeleri gördükçe insan Nolan'ın sektördeki değerini daha iyi anlıyor. Korkak sony columbia.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Moueson 1 dk. ( Mesaj Silindi ) MPT-76
    Adamlar bu pandemi döneminde iyi bir gişe yapamayacaklarsa filmlerinin gösterimini neden ertelemesinler ki sonuçta bunlar hayır kurumu değil. Bence Sony mantıklı bir karar almış. Yoksa sinema da zaten çok gişe yapamazdı.
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