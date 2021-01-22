Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi

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Covid-19 hayatımızı neredeyse 1 yıl önce etkilemeye başladı ve o zamandan bu yana her ay bir filmin ertelenme haberini duyup duruyoruz. Şüphesiz film sektörü salgından en çok etkilenen sektör oldu. Geçtiğimiz saatlerde yapılan ertelemelerle de 2021 takviminden de bazı filmler kaldırıldı.

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Bu yıl özellikle birkaç farklı yüksek gişe beklentili film yayınlamaya hazırlanan Sony'nin bazı önemli filmleri ertelendi. Filmlere baktığımızda en çok Spider-Man evreninde geçen Morbius filmi ve oyundan uyarlama olan Uncharted filmi dikkat çekiyor. Sony, geçtiğimiz yılın ortalarında çok net bir şekilde salgın tamamen geçene kadar filmlerini vizyona sokmayacaklarını belirtmişti. Şimdi de bu konuda ne kadar kararlı olduklarını gördük.

Vizyon tarihi değişen filmleri aşağıda bulabilirsiniz:

Uncarted - 16 Temmuz 2021'den 11 Şubat 2022'ye ertelendi.

- 16 Temmuz 2021'den 11 Şubat 2022'ye ertelendi. Morbius - 19 Mart 2021'den 21 Ocak 2022'ye ertelendi.

- 19 Mart 2021'den 21 Ocak 2022'ye ertelendi. Ghostbusters: Afterlife - 11 Haziran 2021'den 11 Kasım 2021'e ertelendi.

- 11 Haziran 2021'den 11 Kasım 2021'e ertelendi. Cinderella - 5 Şubat 2021'den 16 Temmuz 2021'e ertelendi.

- 5 Şubat 2021'den 16 Temmuz 2021'e ertelendi. Peter Rabbit 2: The Runaway - 2 Nisan 2021'den 11 Haziran 2021'e ertelendi.

https://www.ign.com/articles/uncharted-movie-ghostbusters-afterlife-cinderella-and-peter-rabbit-2-the-runaway-delayed

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