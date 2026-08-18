It: Welcome to Derry'nin 2. sezonu olacak mı? HBO kararını açıkladı

It: Welcome to Derry'nin 2. Sezonu, 1935'te Yaşananları Konu Alacak
Dizinin yönetmeni ve yapımcısı olan Andy Muschietti, daha önce verdiği bir demeçte It: Welcome to Derry'yi üç sezonluk bir dizi olarak tasarladıklarını açıklamıştı. Muschietti ve yapım ekibinin niyeti, her sezonda kronolojik olarak daha geriye giderek, üç sezonluk büyük bir hikâyeyi tersten anlatmak.
IT: Welcome to Derry, 1962'de, yani filmlerde anlatılan hikâyenin 27 yıl öncesinde geçiyor. Olaylar yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada yaşanıyor ama bu kez hikâyenin merkezinde tamamen yeni karakterler yer alıyor. Olur da 2. sezon çekilirse, 27 yıllık bu kanlı döngünün bir önceki ayağına, yani 1935'e gidilecek. İlk sezonda tanıştığımız bazı karakterler, bu kez 27 önceki hâlleriyle hikâyede yer alacak. Hatırlarsanız daha önce IT filmlerinde de benzer bir formül izlenmiş ama orada 27 yıl geriye değil ileriye gidilmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: