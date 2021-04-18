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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor

    Geçtiğimiz günlerde Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan, bir programa konuk oldu ve orada dizinin geleceği hakkında konuştu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Nisan 2021, 15:30 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor
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    Bir dönemler dünyanın en popüler dizilerinden biri olan, şimdi de kendine has bir kitlesi ile yayın hayatına devam eden The Walking Dead’in 10. sezonu geçtiğimiz haftalarda sonlandı. 11. sezonda yakında başlayacak. Negan karakterini canlandıran Jeffrey Dean Morgan da evrenin geleceği hakkında konuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var

    Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak"

    Dizinin onuncu ve on birinci sezonlarını konuşmak için Conan'a konuk olan Jeffrey Dean Morgan, Negan karakterina odaklanan bir yan dizi yapmayı düşündüklerini ve şu anda birkaç farklı fikir üzerinde düşündüklerini söyledi. 

    Negan karakteri diziye eklendikten sonra dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olmuştu. Bu yüzden bu dizi için sevinen bir hayli izleyici olacaktır. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığını sadece bazı fikirlerin görüşüldüğünü hatırlatalım.

    The Walking Dead'in 11. sezonu 22 Ağustos'ta başlayacak ve dizi final yapacak. Şu an için iki farklı The Walking Dead dizisi duyuruldu ve bir adet de film yapım aşamasında.



    https://www.ign.com/articles/the-walking-dead-negan-spin-off-being-talked-about-jeffrey-dean-morgan
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut716 (mahmut öz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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