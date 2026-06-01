28 Years Later serisinin akıbeti belli oldu; Üçüncü film için planlar değişti

28 Years Later: The Bone Temple adlı ikinci filmin gişede hayal kırıklığı yaratması, normalde bu yıl çekilmesi planlanan üçüncü filmin akıbetini belirsiz hâle getirdi. Öyle kiHollywood kulislerinde bu filmin büyük ihtimalle iptal edileceği konuşulmaya başlandı. Ancak görünen o ki bu film biraz gecikmeli de olsa çekilecek.
28 Years Later Üçlemesinin Son Filmi 2027'de Çekilecek
28 Years Later üçlemesine dair bu belirsizlik, serinin yönetmeni olan Danny Boyle'a soruldu. JoBlo'ya konuşan Boyle, üçüncü filmin iptal edilmediğini, daha önce planlandığı gibi kendisi tarafından çekileceğini ama çekimlerin bu yıl başlamayacağını açıkladı. Filmin hikâyesi gereği çekimlerin belli bir mevsimde yapılması gerektiğini ama prodüksiyonu bu yıl o döneme yetiştiremediklerini söyleyen Boyle, bu yüzden çekim tarihini 2027'ye aldıklarını belirtti.
Eğer üçüncü film çekilirse -ki Boyle'ın açıklamalarına bakılırsa çekilecek, 28 Days Later'ın yıldızı olan Cillian Murphy (Peaky Blinders, Oppenheimer) de bu filmle birlikte seriye geri dönecek.