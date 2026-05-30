House of the Dragon 3. sezonuyla geri dönüyor; Yeni fragman savaş ve aksiyon vadediyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör A Knight of the Seven Kingdoms ile pek çok izleyicinin gönlünü yeniden kazanan Game of Thrones serisi ekranlardan uzun süre uzak kalmayacak. House of the Dragon'un uzun süredir beklenen 3. sezonu, 21 Haziran'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan yeni sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren HBO, dün yeni sezondan son bir fragman daha paylaştı.

House of the Dragon 3. Sezon, Büyük Bir Deniz Savaşıyla Başlayacak

2. sezonunu sönük bir finalle noktalayan House of the Dragon, 3. sezona ise iddialı bir giriş yapacak. Dizi, yeni sezonun açılışını büyük bir deniz savaşı olan Gullet Savaşı ile yapacak. Nitekim yayınlanan bu son fragman da izleyicilere daha fazla savaş ve aksiyon vadediyor. Belli ki HBO yeni sezona görkemli bir giriş yaparak, kaybettiği izleyicileri geri kazanmayı umuyor

Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Fabien Frankel, Ewan Mitchell gibi isimler ilk iki sezondaki rolleriyle geri dönecek. Yeni sezonda onlara James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Tom Cullen gibi isimler katılacak.

İzleyenleri Game of Thrones'ta anlatılan olayların yaklaşık 170 yıl öncesine götüren House of the Dragon, Westeros'a hükmeden Targaryen Ailesi içinde çıkan taht kavgasına ve onu takip eden iç savaşa odaklanıyor. Ejderhaların da karşı karşıya geldiği bu savaş, tüm diyarı kaosa sürüklerken, diğer hanelerin de tarafını seçmesi gerekiyor.

