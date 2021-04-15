Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak

Günümüzde aksiyon filmi deyince şüphesiz akla gelen ilk filmlerden birisi Hızlı ve Öfkeli serisi. Yıllardır devam eden seri bu yıl yayınlanacak filmin ardından iki film daha yayınlanacak ve seri sonlanacak.İlginizi Çekebilir Korku filmi serisi Testere'nin yeni filmi duyuruldu: Testere 10
Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı"
Dün akşam saatlerinde yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 9'un fragmanının ardından yönetmen Justin Lin, serinin geleceği hakkında yorumlarda bulundu. Söylediğine göre serinin yeni filmi, yani Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022'den önce başlamayacak.
Justin Lin yeni film ile ilgili fikirleri olduğunu ancak ne zaman yapım sürecinin başlayacağını bilmediğini söylerken sadece 2022'den önce başlamayacağından emin olduğunu da ekledi. Hızlı ve Öfkeli 10, serinin iki bölümlük finalinin ilk filmi olacak. Hızlı ve Öfkeli 11 ile seri sonlanacak.
Hızlı ve Öfkeli 9 ise bu yıl 25 Haziran'da vizyona girecek. Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor.
https://screenrant.com/fast-furious-10-filming-start-2022-justin-lin/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.