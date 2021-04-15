Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022 yılına kadar başlamayacak

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Günümüzde aksiyon filmi deyince şüphesiz akla gelen ilk filmlerden birisi Hızlı ve Öfkeli serisi. Yıllardır devam eden seri bu yıl yayınlanacak filmin ardından iki film daha yayınlanacak ve seri sonlanacak.

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Ayrıca Bkz. "Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı"

Dün akşam saatlerinde yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 9'un fragmanının ardından yönetmen Justin Lin, serinin geleceği hakkında yorumlarda bulundu. Söylediğine göre serinin yeni filmi, yani Hızlı ve Öfkeli 10'un yapımı 2022'den önce başlamayacak.

Justin Lin yeni film ile ilgili fikirleri olduğunu ancak ne zaman yapım sürecinin başlayacağını bilmediğini söylerken sadece 2022'den önce başlamayacağından emin olduğunu da ekledi. Hızlı ve Öfkeli 10, serinin iki bölümlük finalinin ilk filmi olacak. Hızlı ve Öfkeli 11 ile seri sonlanacak.

Hızlı ve Öfkeli 9 ise bu yıl 25 Haziran'da vizyona girecek. Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/fast-furious-10-filming-start-2022-justin-lin/

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