Thermalright, Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu

Yüksek performanslı işlemci soğutucularıya tanınan Thermalright, Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu tanıttı. TR-360 kod adını taşıyan 78 x 171 x 52.7 mm boyutlarında ve 275 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabana ve 6cm kalınlığında dört adet Bakır ısı borusuna sahip.

Xbox 360'ın AMD tarafından hazırlanan Xenos GPU'su için hazırlanan yeni soğutucunun yapısında C1100 saf bakır kullanıldığı ve sunduğu performansla konsolun daha serin çalışmasına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtiliyor. Thermalright tarafından yakında satışa sunulması beklenen soğutucunun fiyatı ise açıklanmadı.