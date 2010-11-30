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Thermalright, Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermalright, Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu
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Yüksek performanslı işlemci soğutucularıya tanınan Thermalright, Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu tanıttı. TR-360 kod adını taşıyan 78 x 171 x 52.7 mm boyutlarında ve 275 gram ağırlığındaki soğutucu, Bakır tabana ve 6cm kalınlığında dört adet Bakır ısı borusuna sahip.

Xbox 360'ın AMD tarafından hazırlanan Xenos GPU'su için hazırlanan yeni soğutucunun yapısında C1100 saf bakır kullanıldığı ve sunduğu performansla konsolun daha serin çalışmasına önemli ölçüde katkı sağladığı belirtiliyor. Thermalright tarafından yakında satışa sunulması beklenen soğutucunun fiyatı ise açıklanmadı.

Thermalright, Xbox 360 için hazırladığı yeni soğutucusunu duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
yakinda android telefonlar icinde islemci sogutucusu cikar :))
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vidoko 9 yıl
bence de fazla boş iş ..
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kadir26 9 yıl
Büyük ihtimal pahalı olacaktır..
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TsG 9 yıl
X360 kullanmadım ama O/C olamadığına göre ve işlemci çok ısınıp throttle'a girmeyeceğine göre boşuna uğraş ve masraf olur diye düşünüyorum...
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ozkan_tpc 9 yıl
Hiç konsol kullanmadım o yüzden bilmiyorum o aletler böyle soğutmalar gerektirecek kadar ısınıyorlar mı. Yada diyelim bunu taktık daha serin çalıştı, nasıl bir artısı olacak? Performans olarak oyun konsollarında herşey standart değil mi?
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Jack Rabbit Slims 9 yıl
Xbox'ı açıp bunu mu takacağız yani işimiz gücümüz yok? Yoksa bu yeni boardda kullanılacak ürün mü?
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dr21 9 yıl

ozkan_tpc

Hiç konsol kullanmadım o yüzden bilmiyorum o aletler böyle soğutmalar gerektirecek kadar ısınıyorlar mı. Yada diyelim bunu taktık daha serin çalıştı, nasıl bir artısı olacak? Performans olarak oyun konsollarında herşey standart değil mi?


sonuçta overclock falan yok herşey standart hızda çalışıyor ama aletin stock soğutma sistemi çok yetersiz.
özellikle gpu resmen pasif soğutuluyor, parmak kalınlığında heatsinkle. microsoft da zaten heatpipe falan ekledi alete sonra. kabullendiler yani soğutmanın yetrsiz olduğunu.
ilk hali şöyleydi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


jtag yapılan aletrde cpu gpu ısılarını okumak mümkün olmuş. jasper öncesi modellerde gpu 70 80 dereceye ulaşıyor stock soğutmayla.



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DH Misafiri 9 yıl
Yok artık :D
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Act Of Faythe 9 yıl
boş beleş iş bence
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hacı.basat 9 yıl
Xbox360 da son nokta, ms'a bakmayın, cihazınızı kendiniz soğutun, mazallah 3k bile görürsünüz.
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napolyon07 9 yıl
şimdi bu çıkınca alsak , mevcut sogutma sistemiyle mi değiştirttiriyoruz aleti açtırıp?
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MiQelangelo 9 yıl
fiyat açıklansaydı bari,çok pahalı değilse almayı düşünüyorum.
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