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    Thermaltake aydınlatmalı fare matını duyurdu

    Thermaltake M900 XXL RGB fare matı masanızı kaplayacak kadar geniş ölçülere sahip ve çerçeve aydınlatması sayesinde diğer ürünlerle birlikte uyumlu renk profilleri verebiliyor.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Thermaltake aydınlatmalı fare matını duyurdu
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    Son dönemde oyuncu donanımları arasında fare matları da kendisini belli etmeye başladı. Verimli yüzeylerin yanında artık RGB adyınlatma da fare matları için farkındalık oluşturuyor. Thermaltake yeni RGB aydınlatmalı fare matını duyurdu.

    Thermaltake M900 XXL RGB özellikleri ve fiyatı

    Thermaltake M900 XXL RGB fare matı 1600mm x 800mm x 4mm şeklinde boyutlara sahip. Oldukça geniş olan fare matı mümkün olan en rahat hareketliliği amaçlıyor. Dokuma ve yarı kalınlıkta desenler ile hem optik hem de lazer farelere en hassas yüzey sunuluyor.

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    16.8 milyon renge sahip RGB aydınlatma matın çevresini sarıyor. TT RGB Plus ve iTAKE yazılımları üzerinden mevcut 7 farklı aydınlatma efektini kullanabilir veya kendi özelleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Diğer taraftan bu yazılımların kullanıldığı diğer RGB ürünlerle ahenk de kurabilirsiniz. Thermaltake M900 XXL RGB fare matı 90$ fiyat etiketine sahip.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa.
    Bitek ben mi gereksiz buluyorum bunu ya.
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