Thermaltake oyuncu kulaklığı hava durumuna göre rengini ayarlayabiliyor

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Oyuncu kulaklıkları da yavaş yavaş RGB fırtınasının içerisine kendisini bırakmış durumda. RGB sistemler rekabet açısından farklı yeteneklerle kendisini öne çıkarmaya çalışıyor. Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 kulaklık modeli çift aydınlatma alanı ile dikkat çekiyor.

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Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 özellikleri

CES 2020 fuarında tanıtılan Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 oyuncu kulaklığı Razer Chroma ile uyumlu çift aydınlatma alanına sahip. Oyunlara göre Razer Synapse uygulaması üzerinden dinamik aydınlatmalar yapabiliyorsunuz.

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Diğer taraftan Alexa uyumlu cihazlara bağlanarak sesli asistanı da uyandırabiliyorsunuz. Bu sayede vereceğiniz komutlarla örneğin hava durumuna göre aydınlatma alanları tepki verebiliyor.

Kulaklıkta 50mm büyük sürücüler yer alırken ESS ES9018 dönüştürücü ve SABRE9601K güçlendirici ile 24-bit/96kHz seviyesi en düşük bozulma ile yakalanabiliyor. 20Hz - 20kHz frekans aralığı desteklenen Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 kulaklık modeli için henüz bir fiyat belirlenmedi.

https://www.engadget.com/2020/01/11/thermaltake-riing-pro-rgb-7-1-gaming-headset/

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