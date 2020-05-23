Thermaltake performans odaklı TOUGHRAM RGB DDR4-4600 RAM belleğini duyurdu

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Performans ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için TOUGHRAM RAM bellek serisini geliştiren Thermaltake, serinin performansını da sürekli arttırıyor. 4000MHz ve 4400MHz belleklerden sonra şimdi de 4600MHz bellekler geliyor.

TOUGHRAM RGB DDR4-4600 özellikleri

TOUGHRAM RGB DDR4-4600 bellek kiti 2x8GB olarak ve siyah ile beyaz renk seçeneklerinde geliyor. Serinin en yüksek performanslı belleği olacak TOUGHRAM RGB DDR4-4600 ayrıca dayanıklılık odaklı.

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10 katmanlı bir baskılı devre kartına yerleştirilen entegre devreler SK Hynix D bellek yongalarını barındırıyor. Devre kartının üzerinde 10 adet adreslenebilir RGB aydınlatmaya sahip bir alüminyum ısı dağıtıcı mevcut. Intel XMP 2.0 desteği ile kolayca hız aşırtma yapılabiliyor.

TOUGHRAM yazılımı ile belleğin tüm sağlık verileri takip edilebiliyor. Thermaltake NeonMaker yazılımı ise RGB aydınlatmayı farklı efektlerle kullanabileceğiniz gelişmiş bir yol sunuyor. Son olarak Thermaltake AI yazılımı veya Amazon Alexa ile de sesli komutlar kullanarak RGB aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz.

Intel Z490 ve AMD X570 çipsetler ile uyumlu olan TOUGHRAM RGB DDR4-4600 bellek kiti için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/267476/thermaltake-launches-toughram-rgb-ddr4-4600-memory-16gb

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