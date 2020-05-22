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    5G hız rekorunu Nokia kırdı

    5G teknolojilerine önemli yatırımlar yapan Nokia şimdiye kadar mümkün olan en yüksek hızlara eriştiğini duyurdu. Yapılan testlerde 4.7Gbps indirme hızları elde edildi.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5G hız rekorunu Nokia kırdı
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    Mobil cihaz sektörünü yıllar önce Microsoft’a sattıktan sonra telekomünikasyon alanında Siemens ile birleşerek yoluna devam eden Nokia 5G teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Firma 5G standardında hız rekorunu kırdı.

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    En yüksek hız

    Firmadan yapılan açıklamada şimdiye kadar 5G standardında ulaşılmış en yüksek hızların elde edildiği duyuruldu. Teksas’taki tesislerde yapılan testlerde 4.7Gbps indirme hızları mümkün oldu.

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    Nokia testlerde 5G ticari milimetre dalga spektrumunda 800 MHz bant genişliği ve çift bağlantı EN-DC fonksiyonunu (Dual Connectivity EN-DC) kullandığını belirtirken gelişmiş AirScale baz istasyonu ekipmanından yararlandıklarını dile getirdi.

    Bu hız, çift bağlantı EN-DC fonksiyonu kullanılarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek 5G hızı oldu. Bu aynı zamanda cihazların çift bağlantı EN-DC fonksiyonu ile yalnızca 5G veya LTE’ye bağlandıklarında ulaşabileceklerinden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceği anlamına da geliyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    IceRulez (Osman R.F) 13 dk.
    Düşünsene şu hızlarda yanlışlıkla hız testi yapıyorsun mobilden
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    Bloodin 1 sa.
    Türk Telekom ve BTK hortumcuları....ehem....işbirliği demek istedim, işbirliği sayesinde biz de çok yüksek hızlı internet kullanıyoruz...
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    sniper15 (ahmet yokki) 1 sa. Cem300
    Bence 1000 mbit download 1000 mbit upload hızları ile birlikte 10 GB kotalı paket sunarlar.
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