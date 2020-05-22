5G hız rekorunu Nokia kırdı

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Mobil cihaz sektörünü yıllar önce Microsoft’a sattıktan sonra telekomünikasyon alanında Siemens ile birleşerek yoluna devam eden Nokia 5G teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Firma 5G standardında hız rekorunu kırdı.

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En yüksek hız

Firmadan yapılan açıklamada şimdiye kadar 5G standardında ulaşılmış en yüksek hızların elde edildiği duyuruldu. Teksas’taki tesislerde yapılan testlerde 4.7Gbps indirme hızları mümkün oldu.

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Nokia testlerde 5G ticari milimetre dalga spektrumunda 800 MHz bant genişliği ve çift bağlantı EN-DC fonksiyonunu (Dual Connectivity EN-DC) kullandığını belirtirken gelişmiş AirScale baz istasyonu ekipmanından yararlandıklarını dile getirdi.

Bu hız, çift bağlantı EN-DC fonksiyonu kullanılarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek 5G hızı oldu. Bu aynı zamanda cihazların çift bağlantı EN-DC fonksiyonu ile yalnızca 5G veya LTE’ye bağlandıklarında ulaşabileceklerinden çok daha yüksek hızlara ulaşabileceği anlamına da geliyor.

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