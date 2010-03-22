Thermaltake'den yeni oyuncu kasası: V5 Black

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Thermaltake bugün yaptığı bir açıklamayla, LanParty oyun etkinlikleri için hazırladığı V5 Black Edition isimli yeni kasa modelini duyurdu. Mid-tower segmenti için hazırlanan tamamı Siyah renkli yeni kasa, üst kısma yerleştirilen taşıma koluyla dikkat çekmeyi başarıyor. 508 x 223 x 490 mm boyutlarında ve 7.1 Kg ağırlığında olan yeni kasa, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış bölmesinde USB, eSATA ve ses portlarına sahip olan V5 Black Edition'da güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz.

Hem 2.5-inç hem de 3.5-inç boyutundaki depolama sürücülerine destek sunan yeni kasada soğutma için, arka kısma konumlandırılan ve 1300 devir/dakika hızında çalışan 120mm'lik ile üst kısımda bulunan ve 800 devir/dakika hızında çalışan 200mm'lik olmak üzere iki adet fan kullanılıyor. Pencereli kapak tasarımına sahip olan Thermaltake V5 Black, yurt dışında 69 dolar seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

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