THQ Nordic yeni oyunlarını duyurdu: Titan Quest 2 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler video oyunu yayıncılarından THQ Nordic, dün gerçekleştirilen ''THQ Nordic Digital Showcase 2023'' etkinliği kapsamında yepyeni oyunlarını duyurdu. Etkinlikte en öne çıkan yapım ise Titan Quest 2 oldu diyebiliriz. İşte yeni fragman ve oyun duyurularının yer aldığı THQ Nordic Digital Showcase 2023'te öne çıkanlar...

Titan Quest 2

Titan Quest,fantastik bir sinematik fragmanla resmen geri döndü. 17 yıl aradan sonra serinin devamı niteliğinde olan Titan Quest 2, bir kez daha antik Yunanistan'da geçecek ve oyuncuları yepyeni bir maceraya taşıyacak. Hikayenin ana odak noktası kader olurken, oyuncular İntikam Tanrıçası Nemesis'e karşı mücadele edecek. Titan Quest 2 için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak PC, Xbox Series X|S ve PS5 için çıkış yapacağını belirtelim.

Alone in the Dark

Bir diğer duyuru ise Alone in the Dark Remake için yapıldı. Bildiğiniz üzere 90’lı yılların popüler oyunu, yeniden uyarlanmış şekliyle oyuncularla buluşacak. Yeni paylaşılan fragman ise, 1920’li yılları konu alan korku oyunundan yeni görüntüler içeriyor. Alone in the Dark Remake, 25 Ekim'de Xbox Series X/S, PS5 ve PC'de satışa sunulacak.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Bilmeyenler için The Last Ronin, Teenage Mutant Ninja Turtles'ın en popüler çizgi romanlarından biri konumunda. Öyle ki diğer animasyon ve çizgi romanların aksine, çok daha karanlık ve olgun temalı bir hikayeye sahip. Paylaşılan fragmanda dört mumdan üçünün söndüğünü görüyoruz, bu da korkutucu bir hikayenin bizleri beklediğini gösteriyor. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

Outcast - A New Beginning

1999 yılında çıkış yapan ilk oyunun devamı niteliğinde olan Outcast - A New Beginning, Adelpha'nın uzaylı dünyasında geçen hayatta kalma temalı bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olacak. Fragman, oyunda yer alacak mekanlara ve aksiyon mekaniklerine ön bakış sunuyor ancak herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Outcast - A New Beginning, PS5, Xbox Series X/S ve PC'de mevcut olacak.

South Park: Snow Day

THQ Nordic'in vitrinindeki sürprizlerden biri de yeni bir South Park oyununun duyurulması oldu. South Park: Snow Day, South Park'ın karla kaplı sokaklarında geçen bir macera oyunu olacak. Bununla birlikte oyuncular, dünyayı kurtarmak için savaşırken Cartman, Stan, Kyle ve Kenny rollerini üstlenecek. South Park: Snow Day, önümüzdeki yıl PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch için çıkış yapacak.

Gothic 1 Remake

Bir başka heyecan verici duyuru ise, 2001'in kült RPG oyunlarından Gothic 1 Remake oldu. Oyun, tehlikeli bir görevde hüküm giymiş bir mahkumun ana hikayesini korurken, güncellenmiş görseller ve oyun dinamikleri içeriyor. Gothic 1 Remake PC, Xbox Series X/S ve PC'de mevcut olacak.

Wreckreation

Etkinliğin sonunda gösterilen Wreckreation ise, benzersiz bir tarza sahip arcade yarış oyunu. Paylaşılan fragmanda, oyuncuların inşa edip üzerinde yarışabilecekleri birçok farklı parkura göz atıyoruz. Elbette arabanızın görünümünü de değiştirebilirsiniz. Wreckreation'ın henüz bir çıkış tarihi yok. Ancak PS5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek.

