Getty Images ve Picsart ticari açıdan güvenli yapay zekâ için iş birliği yapıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son 2 yılda adeta patlama yapan üretken yapay zekâ teknolojileri kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Geliştirici platformlar yapay zekâyı eğitmek için internetteki verileri kullanıyor ancak bu kez de izinsiz kullanım durumu ortaya çıkıyor.

Getty Images ve Picsart yeni bir yaklaşım getiriyor

Getty Images fotoğraf platformu ile popüler fotoğraf düzenleme platformu Picsart, son dönemdeki endişeleri dikkate alarak yeni bir yaklaşık getirmek için iş birliği yapıyor. İş birliği kapsamında ticari olarak güvenli üretken yapay zekâ geliştirmek amaçlanıyor.

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Yeni yapay zekâ Getty Images platformunun lisanslı görselleriyle eğitilecek. Böylece eğitim için sadece ticari olarak izin verilmiş içeriklerin kullanılması sağlanacak. Oluşturulan görseller ise ticari haklara sahip olacak ve kullanıcılar lisans endişesi olmadan projelerinde kullanabilecek.

Ticari açıdan güvenli yapay zekâ aracı sadece Picsart ücretli abonelere sunulacak. Bunun haricinde herhangi bir kullanım ön görülmüyor. Özellikle eleştirilere konu olmak istemeyen kullanıcılar Picsart’ın kitlesini büyütmesine yardımcı olacaktır.

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Ticari açıdan güvenli yapay zeka geliyor