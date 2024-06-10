ChatGPT Apple ekosistemine entegre oluyor

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WWDC 2024 etkinliğinde Apple’ın yapay zekâ teknolojilerini en derin şekilde ekosistemine entegre etmesi bekleniyordu. Hatta OpenAI patronu Sam Altman da etkinlik için Apple kampüsünde hazır bulunmuştu.

Apple ekosisteminde ChatGPT dönemi

Apple ve OpenAI arasında iş birliği yapılacak iddiaları WWDC 2024 etkinliğinde doğrulandı. iOS 18, macOS 15 ve iPadOS 18 sürümleri ile birlikte Apple ekosistemine ChatGPT 4.0 dil modeli geniş bir şekilde entegre edilecek.

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Siri temelinde çalışacak olan ChatGPT 4.0 modeli farklı yazım araçları ile birlikte gelecek. Böylece Siri asistanı da geniş bir fonksiyon yelpazesine kavuşacak. ChatGPT ücretli ücretsiz tüm Apple kullanıcılarına sunulacak.

Diğer taraftan Apple sadece ChatGPT ile entegrasyona gitmiyor. Yakın gelecekte farklı dil modellerinin de kullanıcılara sunulacağı ifade edildi.

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Apple’dan kritik ChatGPT hamlesi