ChatGPT Apple ekosistemine entegre oluyor

Apple ekosisteminde ChatGPT dönemi
Apple ve OpenAI arasında iş birliği yapılacak iddiaları WWDC 2024 etkinliğinde doğrulandı. iOS 18, macOS 15 ve iPadOS 18 sürümleri ile birlikte Apple ekosistemine ChatGPT 4.0 dil modeli geniş bir şekilde entegre edilecek.
Siri temelinde çalışacak olan ChatGPT 4.0 modeli farklı yazım araçları ile birlikte gelecek. Böylece Siri asistanı da geniş bir fonksiyon yelpazesine kavuşacak. ChatGPT ücretli ücretsiz tüm Apple kullanıcılarına sunulacak.
Diğer taraftan Apple sadece ChatGPT ile entegrasyona gitmiyor. Yakın gelecekte farklı dil modellerinin de kullanıcılara sunulacağı ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.