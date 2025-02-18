State of Play'in yıldızı: Tides of Annihilation için oynanış videosu paylaşıldı

Tides of Annihilation için yeni oynanış videosu paylaşıldı
Kaçıranlar için tek oyunculu ve hikaye odaklı Tides of Annihilation, dünya dışı istilacılar tarafından parçalanan ve gizemli bir sisin istila ettiği alternatif bir Londra'da geçiyor. Bu macerada ise hayatta kalan son kişi olduğu düşünülen Gwendolyn karakterini yönetiyoruz.
Paylaşılan videoda, zorlu bir boss savaşı, oyunda alacak keşif unsuları, ondan fazla efsanevi şövalyenin bulunduğu çağırma ve dövüş mekanikleri bulunuyor. Bu güçler, oyuncular için hayati önem taşıyor olacak. Üstelik oyuncular bu düşmanlarla sadece savaşmakla kalmayacak, onları fiziksel olarak ölçeklendirme imkânına da sahip olacak.
Çıkış tarihinin henüz belli olmadığı Tides of Annihilation, oyunculara 30 saatin üzerinde bir deneyim sunmayı hedefliyor. Açıklandığı kadarıyla PC ve konsollar için çıkış yapacak yapımın ışın izleme desteği ve 60 FPS performans modu ile oyunun PS5 Pro uyumluluğunu da halihazırda doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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