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    Xbox'ta ücretsiz: NBA 2K27, Crusader Kings III ve dahası

    Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz oyun günleri başladı. Önümüzdeki günlerde NBA 2K27, Crusader Kings III dahil toplam 6 oyun hafta sonu boyunca ücretsiz erişilebilir olacak..

    Xbox'ta ücretsiz: NBA 2K27, Crusader Kings III ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca ARC Raiders ve High On Life 2 başta olmak üzere 7 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak. - Kaynak: donanimhaber.com

    Xbox'ta 6 oyun ücretsiz

    Aktarıldığı kadarıyla XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential kullanıcıları, 19 Ekim'e kadar Crusader Kings III, Bus Simulator 21, Soccer Story ve Ravenswatch'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm XBOX üyelerine sunulacak oyunlar arasında ise, NBA 2K27 Standard Edition ve The Alters olacak. Bu oyunların toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde.

    • Crusader Kings III XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Bus Simulator 21 Next Stop XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Soccer Story XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • Ravenswatch XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
    • NBA 2K27 Standard Edition Tüm Xbox
    • The Alters Tüm Xbox

    Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

    Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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