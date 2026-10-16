Xbox'ta ücretsiz: NBA 2K27, Crusader Kings III ve dahası

Xbox'ta 6 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential kullanıcıları, 19 Ekim'e kadar Crusader Kings III, Bus Simulator 21, Soccer Story ve Ravenswatch'ı ücretsiz olarak oynayabilecek. Tüm XBOX üyelerine sunulacak oyunlar arasında ise, NBA 2K27 Standard Edition ve The Alters olacak. Bu oyunların toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde.
- Crusader Kings III XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Bus Simulator 21 Next Stop XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Soccer Story XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- Ravenswatch XBOX Game Pass Ultimate, Premium ve Essential
- NBA 2K27 Standard Edition Tüm Xbox
- The Alters Tüm Xbox
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: