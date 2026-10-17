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    GeForce Now'a 10 yeni oyun eklendi: İşte bu haftanın listesi

    Nvidia, GeForce Now kütüphanesine eklenen yeni oyunları açıkladı. The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered ve Warhammer 40,000: Boltgun 2 dahil 10 oyun platforma geldi.

    GeForce Now'a 10 yeni oyun eklendi: İşte bu haftanın listesi Tam Boyutta Gör
    Günümüzün popüler bulut oyun servislerinden GeForce Now (GAME+), oyun kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, platforma eklenen yeni oyunları duyurdu. Bu hafta aralarında The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered ve Warhammer 40,000: Boltgun 2'nin de bulunduğu 10 yeni oyun GeForce Now üzerinden oynanabilecek.

    GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

    Nvidia'nın paylaştığı listeye göre bu haftanın oyunları arasında Steam'de yeni çıkış yapan yapımların yanı sıra Xbox ve Game Pass üzerinden erişilebilen oyunlar da bulunuyor. Listede bu hafta Steam'de çıkış yapan Deep Dish Dungeon, Planet Zoo 2, Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition ve Valor Mortis yer alıyor. Bu dört oyun 13 Ekim'de Steam'de oyuncularla buluştu.

    14 Ekim'de Steam'e gelen Among the Trolls, over the hill ve Warhammer 40,000: Boltgun 2 de GeForce Now kütüphanesine eklenen yapımlar arasında bulunuyor. 15 Ekim'de Steam ve Xbox için çıkış yapan Beyond These Stars, Game Pass aboneleri tarafından da oynanabiliyor. Haftanın son yeni oyunu olan Tenebris Somnia ise 16 Ekim'de Steam'de çıkış yaptı.

     

    Listenin dikkat çeken diğer yapımı ise Xbox üzerinden GeForce Now'a gelen The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered oldu. İşte platforma eklenen oyunların tam listesi:

    • Deep Dish Dungeon (Steam – 13 Ekim)
    • Planet Zoo 2 (Steam – 13 Ekim)
    • Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition (Steam – 13 Ekim)
    • Valor Mortis (Steam – 13 Ekim)
    • Among the Trolls (Steam – 14 Ekim)
    • over the hill (Steam – 14 Ekim)
    • Warhammer 40,000: Boltgun 2 (Steam – 14 Ekim)
    • Beyond These Stars (Steam, Xbox – 15 Ekim, Game Pass)
    • Tenebris Somnia (Steam – 16 Ekim)
    • The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered (Xbox, Microsoft Store)

    GeForce Now Türkiye fiyatları

    Performance

    • - Aylık: 599 TL
    • - 6 aylık: 3.354 TL
    • - 12 aylık: 6.588 TL

    RTX Ultimate

    • - Aylık: 1.199 TL
    • - 6 aylık: 6.594 TL
    • - 12 aylık: 11.988 TL
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