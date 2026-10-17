GeForce Now'a 10 yeni oyun eklendi: İşte bu haftanın listesi

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaştığı listeye göre bu haftanın oyunları arasında Steam'de yeni çıkış yapan yapımların yanı sıra Xbox ve Game Pass üzerinden erişilebilen oyunlar da bulunuyor. Listede bu hafta Steam'de çıkış yapan Deep Dish Dungeon, Planet Zoo 2, Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition ve Valor Mortis yer alıyor. Bu dört oyun 13 Ekim'de Steam'de oyuncularla buluştu.
14 Ekim'de Steam'e gelen Among the Trolls, over the hill ve Warhammer 40,000: Boltgun 2 de GeForce Now kütüphanesine eklenen yapımlar arasında bulunuyor. 15 Ekim'de Steam ve Xbox için çıkış yapan Beyond These Stars, Game Pass aboneleri tarafından da oynanabiliyor. Haftanın son yeni oyunu olan Tenebris Somnia ise 16 Ekim'de Steam'de çıkış yaptı.
Listenin dikkat çeken diğer yapımı ise Xbox üzerinden GeForce Now'a gelen The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered oldu. İşte platforma eklenen oyunların tam listesi:
- Deep Dish Dungeon (Steam – 13 Ekim)
- Planet Zoo 2 (Steam – 13 Ekim)
- Total War: SHOGUN 2 - Complete Edition (Steam – 13 Ekim)
- Valor Mortis (Steam – 13 Ekim)
- Among the Trolls (Steam – 14 Ekim)
- over the hill (Steam – 14 Ekim)
- Warhammer 40,000: Boltgun 2 (Steam – 14 Ekim)
- Beyond These Stars (Steam, Xbox – 15 Ekim, Game Pass)
- Tenebris Somnia (Steam – 16 Ekim)
- The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered (Xbox, Microsoft Store)
GeForce Now Türkiye fiyatları
Performance
- - Aylık: 599 TL
- - 6 aylık: 3.354 TL
- - 12 aylık: 6.588 TL
RTX Ultimate
- - Aylık: 1.199 TL
- - 6 aylık: 6.594 TL
- - 12 aylık: 11.988 TL