Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation 5 satışları rakamlarını açıkladı: En iyi üçüncü çeyrek satışı!

    Sony, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 9,5 milyon adet PlayStation 5 satarak şimdiye kadarki en iyi tatil sezonunu geçirdi. Toplam satışlar ise 75 milyona ulaştı.     
    Sony, PlayStation 5 satışları rakamlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayan Sony, söz konusu dönemde 9,5 milyon adet PlayStation 5 satarak şimdiye kadarki en iyi tatil sezonunu geçirdi. Bu rakam, bir önceki seneye göre 1,3 milyon artışı işaret ediyor. Toplam PlayStation satış rakamı ise 74,9 milyon adede ulaştı.

    Bu veriler 2024'ün üçüncü çeyreğine ait olduğu için, 7 Kasım'da piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro'yu içermiyor. Bu nedenle Sony, bir sonraki çeyrekte daha yüksek satış rakamları ulaşabilir. Rekor çeyrek rakamlarını PlayStation 4 ile kıyasladığımızda, aynı yaşam döngüsünde PS5, PS4'ten 1,5 milyon birim geride kalıyor.

    Oyun gelirleri de arttı

    Sony ayrıca, kendi oyunlarındaki satışlarında büyük bir düşüş yaşamasına rağmen, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyrekteki 89,7 milyona kıyasla 95,9 milyon oyun satışı gerçekleştirmeyi başardı. Oyun gelirleri de 5,1 milyar dolara çıktı. Şirket ayrıca, Astro Bot ve Helldivers 2'nin başarılı satış rakamlarına vurgu yaptı. Bu arada, PlayStation Network (PSN) aylık aktif kullanıcı sayısı da 123 milyondan 129 milyona çıktı.

    Sony, bu yıl oyun satışlarında yüksek beklentilere sahip olduğunu söyledi. Şirket, bu sene içerisinde Death Stranding 2 ve Ghost of Yotei gibi birinci taraf oyunları piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, 2025'in sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan Grand Theft Auto 6 gibi bazı büyük üçüncü taraf oyun lansmanlarını da göreceğiz.

    Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/playstation/sony-has-sold-749-million-playstation-5s-130021792.html?src=rss https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/24q3_supplement.pdf
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sanaldan yapilacak eğlenceli şeyler eve sanayi elektriği nasıl alınır putin boyu hisense klima yorum hacizli araç satılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 1
    Lenovo Ideapad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum