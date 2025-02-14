Sony, PlayStation 5 satışları rakamlarını açıkladı: En iyi üçüncü çeyrek satışı!

Bu veriler 2024'ün üçüncü çeyreğine ait olduğu için, 7 Kasım'da piyasaya sürülen PlayStation 5 Pro'yu içermiyor. Bu nedenle Sony, bir sonraki çeyrekte daha yüksek satış rakamları ulaşabilir. Rekor çeyrek rakamlarını PlayStation 4 ile kıyasladığımızda, aynı yaşam döngüsünde PS5, PS4'ten 1,5 milyon birim geride kalıyor.
Oyun gelirleri de arttı
Sony ayrıca, kendi oyunlarındaki satışlarında büyük bir düşüş yaşamasına rağmen, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyrekteki 89,7 milyona kıyasla 95,9 milyon oyun satışı gerçekleştirmeyi başardı. Oyun gelirleri de 5,1 milyar dolara çıktı. Şirket ayrıca, Astro Bot ve Helldivers 2'nin başarılı satış rakamlarına vurgu yaptı. Bu arada, PlayStation Network (PSN) aylık aktif kullanıcı sayısı da 123 milyondan 129 milyona çıktı.
Sony, bu yıl oyun satışlarında yüksek beklentilere sahip olduğunu söyledi. Şirket, bu sene içerisinde Death Stranding 2 ve Ghost of Yotei gibi birinci taraf oyunları piyasaya sürmeyi planlıyor. Ayrıca, 2025'in sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan Grand Theft Auto 6 gibi bazı büyük üçüncü taraf oyun lansmanlarını da göreceğiz.Kaynakça https://www.engadget.com/gaming/playstation/sony-has-sold-749-million-playstation-5s-130021792.html?src=rss https://www.sony.com/en/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/24q3_supplement.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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