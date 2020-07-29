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    TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor

    Geliştiricilerin kapatma sözü vermesine rağmen TikTok ve diğer 32 popüler uygulama halen iOS veri panosuna erişmeye devam ediyor. Kullanıcıların dikkatli olması şart.
    3 sa.
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    iOS / O...
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor
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    Apple’ın iOS 14 işletim sisteminde sunduğu izin takip özelliği; uygulamaların anormal bir şekilde erişim izinleri kullandığını tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarıyor. Bu sayede pek çok uygulamanın iOS yapısında anormal bir şekilde verilere eriştiği ortaya çıkmıştı. Ne var ki uygulamalar bu davranıştan vazgeçmiyor.

    TikTok başı çekiyor

    Uygulamaların anormal bir şekilde verilere erişim sağladığı aslında yeni değil. Yıllardır bununla ilgili araştırmalar yayınlanıyor. Son olarak Mart ayında TikTok da dahil pek çok uygulamanın iOS panosuna izinsiz erişerek okuma yaptığı gündeme gelmişti.

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    Daha da ilginç olanı ise aynı Apple kimliği taşıyan ve belirli bir mesafe içerisine yer alan Apple cihazları ortak pano kullandığı için bunların hepsine tek bir iOS cihazından erişmek de mümkün olabiliyor. Yani cihazlarınızın hiç biri güvende olmuyor. Araştırmanın yayınlanmasından sonra geliştiriciler bunu kapatacaklarını belirtmişti ancak ne hikmetse iOS 14 beta sürümüne kadar bu olmadı.

    TikTok ve pek çok iOS uygulaması halen panoya erişim sağlıyor
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    iOS14 ile birlikte bu izin konusunun açığa çıkması sonrasında uygulamalar güncellemeler yaparak bu açıkları kapatmaya başlamıştı. Ne var ki TikTok ve 32 diğer uygulama halen panoya erişmeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılardan gelen şikayetler yazım esnasında dahi TikTok uygulamasının panoyu okuduğunu gösteriyor. Yani henüz bu açık kapatılmış değil.

    TikTok uygulamasının yanında Viber, TrueCaller, Tok, Fruit Ninja, Al Jazeera, CNBC, Fox, NYT, Reuters, PUBG Mobile, Hotels, Hotels Tonight gibi popüler 32 uygulama daha panoya erişmeye devam ediyor. İşin kötü yanı Android tarafında halen bu erişimlerin kısıtlanmamış olması. Araştırmacılar yakın dönemde hangi Android sürümlerinde panoya anormal erişim sağlandığını da araştıracak.



    https://arstechnica.com/gadgets/2020/06/tiktok-and-53-other-ios-apps-still-snoop-your-sensitive-clipboard-data/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rachsuchtig 2 sa. en beğenilen
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    danlabilic (Danla Bilic) 18 dk.
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    alperaktaş1 1 sa. yeni yorumcu
    hangi platform böyle değil ki ?
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    Rachsuchtig 2 sa. en beğenilen
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    Xit 3 sa.
    cezasından çok panoya ulaşması daha tatlı demekki...
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