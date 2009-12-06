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Time Inc.'de Tablet için Sports Illustrated'i elektronik ortama uyarladı

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Time Inc.'de Tablet için Sports Illustrated'i elektronik ortama uyarladı
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Apple Tablet dedikodularının son dönemlerde sıklıkça dillendirilmesi yayınevlerini bu doğrultada çalışmalar yapmalarına neden oluyor. Condé Nast'ın popüler dergisi Wired Magazine için hazırladığı iTablet konsept çalışmasının ardından dünyanın önde gelen yayınevlerinden Time Inc.'de Sports Illustrated'in taşınabilir cihazlar için elektronik ortama uyarladı. Yayınevlerine göre dergilerinin elektronik versiyonları da normalde olduğu gibi reklamlar içerecek ancak farklı olarak multimedya öğeleri barındıracak.

TabletMac isminin yeni yasal sahibi olmasından sonra bu tarz bir cihaz üzerinde çalıştığı kesinleşen Apple'ın, Tablet cihazıyla birlikte iTunes Store içersinde yazılı medyayı dijital ortama uyarlayan bir mağaza açacağı konuşuluyor. New York Observer ve Ad Age'de Apple'ın dijital müzik sektörünü iTunes Music Store'la domine etmesi gibi oluşabilecek bir dijital dergi pazarını iTunes Magazine'le domine etmesinden çekinen yayınevlerinin bu doğrultuda taşınabilir cihazlara içerik sağlayacak ortak bir çalışma yaptıklarını iddia etmişti.


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