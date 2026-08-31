Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı!

Yeni Togg T6X prototip tasarımı nasıl görünüyor?
Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?
Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatı için de daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve hedeflerinin değişmediğini açıkladı. Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin mevcut fiyatların yarısına satılacağı belirtilmişti. Buna göre, Togg T6X için hedeflenen 1.3 milyon TL bandı hala geçerli gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Robotlar artık insanlardan kan alacak!
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim
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