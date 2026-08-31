Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı!

    Yerli otomobil markası Togg, B-SUV segmentindeki yeni modeli T6X’in prototip tasarımını ilk kez sergiledi. İşte 2027’de yollara çıkması planlanan Togg T6X'in ön tasarımı!

    Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modellerinin ardından merakla beklenen yeni kompakt SUV modeli Togg T6X'in prototip tasarımını ilk kez sergiledi. Daha geniş kitlelere hitap edecek ve şehir içi odaklı yapısıyla öne çıkacak olan yeni Togg T6X, modern tasarım çizgileri ve yeni nesil teknolojileriyle markayı ileriye taşıyacak.

    Yeni Togg T6X prototip tasarımı nasıl görünüyor?

    Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Togg T6X prototipi mevcut T10X ve T10F modellerine göre farklı bir görünüme sahip. Üst tarafta köşeli farlar ve altta tampon kenarlarına entegre edilmiş ters L şekilli LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Farların alt kısmında ve aktif hava kapaklarının bulunduğu alt panjurda ise çapraz çizgiler göze çarpıyor. Elbette satışa sunulana kadar modelin tasarımında ufak değişiklikler yapılabilir.

    Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

    Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" olarak nitelendirdiği T6X için 2027'nin Haziran ayında talep toplamaya başlayacaklarını ve Haziran ayının sonunda kullanıcılarla buluşacağını söyledi.

    Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatı için de daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve hedeflerinin değişmediğini açıkladı. Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin mevcut fiyatların yarısına satılacağı belirtilmişti. Buna göre, Togg T6X için hedeflenen 1.3 milyon TL bandı hala geçerli gibi görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    Profil resmi
    QuasarFX 3 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CleanCoders +24 madprospar +18 Cosster +16 Boldrex +14 joven +12 serdarcenk +8 muratdogan456 +7 cryptdlg +5 mert1907 +5 Elektrikliarabasever +4
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    343 Kişi Okuyor (9 Üye, 334 Misafir) 107 Masaüstü 236 Mobil
    Guest, venomboy_85, Guest ve 4 üye daha okuyor
    G
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    18989 kez okundu.
    38 kişi, toplam 41 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, elektrikli otomobil ve
    3 etiket daha togg t6x Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fenerbahçe üst üste kaç kere şampiyon oldu en güçlü havalı tabanca hangisi viski buzlukta donar mı iphone 11 alınır mı erdek plajı yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum