Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modellerinin ardından merakla beklenen yeni kompakt SUV modeli Togg T6X'in prototip tasarımını ilk kez sergiledi. Daha geniş kitlelere hitap edecek ve şehir içi odaklı yapısıyla öne çıkacak olan yeni Togg T6X, modern tasarım çizgileri ve yeni nesil teknolojileriyle markayı ileriye taşıyacak.

Yeni Togg T6X prototip tasarımı nasıl görünüyor?

Tam Boyutta Gör Togg T6X prototipi mevcut T10X ve T10F modellerine göre farklı bir görünüme sahip. Üst tarafta köşeli farlar ve altta tampon kenarlarına entegre edilmiş ters L şekilli LED gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Farların alt kısmında ve aktif hava kapaklarının bulunduğu alt panjurda ise çapraz çizgiler göze çarpıyor. Elbette satışa sunulana kadar modelin tasarımında ufak değişiklikler yapılabilir.

Çin teknolojili Volkswagen ID. Aura T6 20 bin dolara ön satışta 2 gün önce eklendi

Togg T6X ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak?

Tam Boyutta Gör Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "her vatandaşın bu markaya ulaşabilmesini sağlayacak otomobil" olarak nitelendirdiği T6X için 2027'nin Haziran ayında talep toplamaya başlayacaklarını ve Haziran ayının sonunda kullanıcılarla buluşacağını söyledi.

Tosyalı, Togg T6X'in tahmini fiyatı için de daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve hedeflerinin değişmediğini açıkladı. Çok rekabetçi bir fiyatla pazara giriş yapacağı açıklanan modelin mevcut fiyatların yarısına satılacağı belirtilmişti. Buna göre, Togg T6X için hedeflenen 1.3 milyon TL bandı hala geçerli gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Togg T6X prototip tasarımı ilk kez gösterildi! Tarih açıklandı!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: