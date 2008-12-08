Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Lara Croft son macerasında.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Oyun dünyasının kült seriler arasında yer alan Tomb Raider serisi Underworld ile yeniden karşımızda. Crystal Dynamics ile yeniden hayat bulan seri, bakalım Legend oyunu ile yakaladığı başarıyı daha da ileriye götürebiliyor mu?