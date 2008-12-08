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Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

10 yıl
118b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Lara Croft son macerasında.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Oyun dünyasının kült seriler arasında yer alan Tomb Raider serisi Underworld ile yeniden karşımızda. Crystal Dynamics ile yeniden hayat bulan seri, bakalım Legend oyunu ile yakaladığı başarıyı daha da ileriye götürebiliyor mu?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jeain* 10 yıl
Süper inceleme.Tebrik ediyorum
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gray_furt 10 yıl
Oyun playstation 2 içinde çıkacağı yazılmıştı oyun ps2 yede çıkacakmı ?
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Nephertiti 10 yıl
İnanılmaz güzel bir oyun...Tüm Lara hayranlarının beyeneceğine eminim..Biraz kontrol bugları olsa da hikaye,grafikler ve oyun mükemmel..
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daxir 10 yıl
merhaba

bu oyunu asus F3 sr ile rahat bir şekilde oynayabilirmiyim...

İşlemci Cinsi :Santarosa Intel Core 2 Duo mobile processor
İşlemci Hızı (MHZ) :T7250 (2.0)
Bellek (MB) :1024MB DDR2 667MHz
Maksimum Bellek ( MB) :4096-Mb DDR2 667Mhz
Bellek Slot Sayısı :2 Adet
Sabit Disk ( GB) :120 GB 5400 RPM SATA
Ekran Kartı :128 MB ATI HD X2400

teşekkürler
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kale180 10 yıl
Herşey iyi hoş da.Çok kötü seslendiriyorsunuz.Bu kadar yanlış kullanılan vurgular görmedim hayatımda.Ayıp yani.
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Rahatı Kaçan Ağaç 10 yıl
oyunu indiriyorum bakalım inşallah güzeldir..teşekkürler inceleme için.
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DUJGE 10 yıl
Oyun güzel ancak zaman lazım.Eminim bu seri de güzeldir.
Seslendiriciyi de lütfen TBMM Kanalından seçelim.Böyle olmuyor ama.Anlamıyoruz hiçbirşey.
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eppro 10 yıl
Seslendiren arkadaşın emeğine sağlık ancak o vurgular ile Türkçe konuşma ve yazın okuma konusunda biraz daha özenli olması gerekir.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
oyun güzel hazırlanmış ama yapay zeka çok kötü
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SorrowOcean 10 yıl
Anlatımda (konuşmada) ki vurguları artık biraz daha iyi yapsak tamamıyla süper olacak.
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Batuist 10 yıl
inceleme güzel olmuş teşekkürler...
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Bekapa 10 yıl
Elinize sağlık.

GTA IV incelemeside isteriz
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Ciudad de México 10 yıl
başarılı bir inceleme..
Teşekkürler
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TacTical_TR 10 yıl
Her zamanki gibi süper bi inceleme olmuş Tebrikler
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red_wolf 10 yıl
grafıkler cod4 cod5 nfs crysis den sonra cırt!!! bunların ustune bu oyunu oynamam acıkcası
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Ygal 10 yıl
İnceleme için sağolun.
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