Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Lara Croft son macerasında.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Oyun dünyasının kült seriler arasında yer alan Tomb Raider serisi Underworld ile yeniden karşımızda. Crystal Dynamics ile yeniden hayat bulan seri, bakalım Legend oyunu ile yakaladığı başarıyı daha da ileriye götürebiliyor mu?
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bu oyunu asus F3 sr ile rahat bir şekilde oynayabilirmiyim...
İşlemci Cinsi :Santarosa Intel Core 2 Duo mobile processor
İşlemci Hızı (MHZ) :T7250 (2.0)
Bellek (MB) :1024MB DDR2 667MHz
Maksimum Bellek ( MB) :4096-Mb DDR2 667Mhz
Bellek Slot Sayısı :2 Adet
Sabit Disk ( GB) :120 GB 5400 RPM SATA
Ekran Kartı :128 MB ATI HD X2400
teşekkürler
Seslendiriciyi de lütfen TBMM Kanalından seçelim.Böyle olmuyor ama.Anlamıyoruz hiçbirşey.
GTA IV incelemeside isteriz
Teşekkürler