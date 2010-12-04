Tony Hawk 630 beygir gücünde V8 motorlu kaykay hazırladı

Dünyanın en ünlü kaykay sporcusu Tony Hawk özel bir projeye imza attı. Kendi adına video oyunu yapılan az sayıdaki şanslı sporcudan birisi olan Tony Hawk'ın yeni projesi, bu alanda dünyanın ilk çalışması olma özelliğini de taşıyor. Kısaca özetlemek gerekirse Tony Hawk, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek V8 Supercars etkinliği için özel bir kaykay hazırladı. Ancak bu kaykay hem iskelet yapısı hem de sahip olduğu "özel" donanım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Günümüzde üreticiler elektrik motorlu bisiklet gibi farklı konseptler üzerinde çalışırken, Tony Hawk'ın yeni kaykayında 630 beygir gücünde aşırı beslemeli V8 motora yer veriliyor.
Teknoloji dünyası henüz "Geleceğ Dönüş" filmindeki "uçan kaykay" konseptini pratik hayata kazandıramasa da, Tony Hawk'ın dev kaykayı ile alçak irtifa uçusu gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Zira kendi alanında dünya hız rekorunu kırması beklenen kaykayın, 630 beygirlik gücü yere nasıl aktaracağı şimdiden merak konusu.
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isteyen alinir isteyen alinmaz ama sunu anlamak lazim; bir bakis acisina sahip ve yarattigi konseptte basarili olmus bir insani asagilamak, asagilamanin olcusu kadar, asagilik insanlarin isidir..
Azim ve kararlılıkla bir alakası yok. Kimse alınmasın ama ..ıçı kırık bir kaykay kullanarak adam dünyanın parasını kazanıyor A.B.D.'de... Burda olsa görürdüm onun yaşam tarzını. Tabii bizim gibi oturup ders çalışmak değil herşey. Emin ol bizde de onunki gibi hobi yoluyla kazanılmış milyon dolarlar olsa biz de böyle şeylere el atardık. İş imkanda bitiyor... Yoksa herkesin kafasında proje var...
katılıyom ucan bişey yapsınlar artık o kadar beygir o kaykaya cok bence ne diyelim yapmışlar ama gerksiz bi arada o kadar güçlü motor yok