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Tony Hawk 630 beygir gücünde V8 motorlu kaykay hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,6b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en ünlü kaykay sporcusu Tony Hawk özel bir projeye imza attı. Kendi adına video oyunu yapılan az sayıdaki şanslı sporcudan birisi olan Tony Hawk'ın yeni projesi, bu alanda dünyanın ilk çalışması olma özelliğini de taşıyor. Kısaca özetlemek gerekirse Tony Hawk, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek V8 Supercars etkinliği için özel bir kaykay hazırladı. Ancak bu kaykay hem iskelet yapısı hem de sahip olduğu "özel" donanım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Günümüzde üreticiler elektrik motorlu bisiklet gibi farklı konseptler üzerinde çalışırken, Tony Hawk'ın yeni kaykayında 630 beygir gücünde aşırı beslemeli V8 motora yer veriliyor.

Teknoloji dünyası henüz "Geleceğ Dönüş" filmindeki "uçan kaykay" konseptini pratik hayata kazandıramasa da, Tony Hawk'ın dev kaykayı ile alçak irtifa uçusu gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Zira kendi alanında dünya hız rekorunu kırması beklenen kaykayın, 630 beygirlik gücü yere nasıl aktaracağı şimdiden merak konusu.




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possecat 9 yıl
kendi niye test etmemis sayin TONY HAWK.. ?
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İstan34bul 9 yıl
Adam yusuf yusuf gidiyor.hele o nasıl bir marş basmaktı neredeyse çalışmıyacaktı.km ne yakıyor.
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poweredbyofk 9 yıl
can sıkıntısından neler yapıyorlar yahu:D
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Reborn. 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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aspirin_00 9 yıl
resmen fuzuli yere uğraşmış madem 630 beygir gücünü kullanmadıktan sonra eşşeğe bağlayıp çekse daha yeri...
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Ex1983Pax 9 yıl
At-Cinsel organ-Kelebek.
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Towarscke 9 yıl
Onemli olan nasil gorundugu degil.. Kucuk motorlu kaykaylar da vardi. kullanimi da gayet pratikti. burda onemli olan, bir konsept yaratmak.. Guiness rekorlar kitabina girmek ilginc olacak.. Dunyanin en hizli ve guclu kaykayi.. Fikir sahibi olarak isim yazdirmak bile bir basari.. Sonucen bunun bir konsept oldugunu hepimiz anlamaliyiz.. Asagilamak zaten kolay.. onemli olan bunu yapabilecek azimde ve karalilikta olmak..
isteyen alinir isteyen alinmaz ama sunu anlamak lazim; bir bakis acisina sahip ve yarattigi konseptte basarili olmus bir insani asagilamak, asagilamanin olcusu kadar, asagilik insanlarin isidir..
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karaçalı 9 yıl
ona bınıp gıtsın bende burda
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Lee-on! 9 yıl

Towarscke

Onemli olan nasil gorundugu degil.. Kucuk motorlu kaykaylar da vardi. kullanimi da gayet pratikti. burda onemli olan, bir konsept yaratmak.. Guiness rekorlar kitabina girmek ilginc olacak.. Dunyanin en hizli ve guclu kaykayi.. Fikir sahibi olarak isim yazdirmak bile bir basari.. Sonucen bunun bir konsept oldugunu hepimiz anlamaliyiz.. Asagilamak zaten kolay.. onemli olan bunu yapabilecek azimde ve karalilikta olmak..

isteyen alinir isteyen alinmaz ama sunu anlamak lazim; bir bakis acisina sahip ve yarattigi konseptte basarili olmus bir insani asagilamak, asagilamanin olcusu kadar, asagilik insanlarin isidir..

Azim ve kararlılıkla bir alakası yok. Kimse alınmasın ama ..ıçı kırık bir kaykay kullanarak adam dünyanın parasını kazanıyor A.B.D.'de... Burda olsa görürdüm onun yaşam tarzını. Tabii bizim gibi oturup ders çalışmak değil herşey. Emin ol bizde de onunki gibi hobi yoluyla kazanılmış milyon dolarlar olsa biz de böyle şeylere el atardık. İş imkanda bitiyor... Yoksa herkesin kafasında proje var...
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LsR 9 yıl
ne gerek var ki..
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Luc4sHood 9 yıl
Yapcak başka işleri yok galiba eğleniyolar
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Alkolog 9 yıl
oturarak gider artık,uzun yol kaykayı
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homebird 9 yıl
Belli bir hızın üzerine asla çıkamaz. Yazık olmuş o kadar beygire. Şov amaçlıysa o başka tabi...
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GreldoR 9 yıl
Saçmalık...
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maliahmet1 9 yıl
Uçan kaykay yapmadan beni rahatsız etmeyin.
katılıyom ucan bişey yapsınlar artık o kadar beygir o kaykaya cok bence ne diyelim yapmışlar ama gerksiz bi arada o kadar güçlü motor yok
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