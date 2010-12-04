Tony Hawk 630 beygir gücünde V8 motorlu kaykay hazırladı

Dünyanın en ünlü kaykay sporcusu Tony Hawk özel bir projeye imza attı. Kendi adına video oyunu yapılan az sayıdaki şanslı sporcudan birisi olan Tony Hawk'ın yeni projesi, bu alanda dünyanın ilk çalışması olma özelliğini de taşıyor. Kısaca özetlemek gerekirse Tony Hawk, Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek V8 Supercars etkinliği için özel bir kaykay hazırladı. Ancak bu kaykay hem iskelet yapısı hem de sahip olduğu "özel" donanım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Günümüzde üreticiler elektrik motorlu bisiklet gibi farklı konseptler üzerinde çalışırken, Tony Hawk'ın yeni kaykayında 630 beygir gücünde aşırı beslemeli V8 motora yer veriliyor.

Teknoloji dünyası henüz "Geleceğ Dönüş" filmindeki "uçan kaykay" konseptini pratik hayata kazandıramasa da, Tony Hawk'ın dev kaykayı ile alçak irtifa uçusu gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Zira kendi alanında dünya hız rekorunu kırması beklenen kaykayın, 630 beygirlik gücü yere nasıl aktaracağı şimdiden merak konusu.