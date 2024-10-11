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    Anlık Bildirim

    Ford F-150 XLT, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Ford, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerini Türkiye’ye getireceğini açıklamıştı. Şimdi ise firma, Ford F-150 XLT fiyatını açıkladı.
    Ford F-150 XLT, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv devi Ford, geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamada “Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de!” diyerek Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerini Türkiye’ye getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise Ford F-150 XLT Türkiye fiyatı resmen açıklandı.

    Ford F-150 XLT fiyatı açıklandı

    Ford F-150 XLT, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ford, resmi web sitesinde F-150 Supercab XLT pikap aracını resmen listeli. Buna göre F-150 Supercab XLT fiyatı 5.400.000 TL olarak açıklandı. Aracın karbon gri, alacakaranlık mavisi ve akik siyah renk seçenekleri bulunuyor.

    SUV Bronco Sport ile Ford Edge de yakın zamanda Türkiye’de olacak. Bu araçların da fiyatlarının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modelleri Ford Store baylilerinden satılacak. Türkiye'de sadece beş adet Store bayisi bulunuyor.

    Ford F-150 XLT neler sunuyor

    Ford F-150 XLT, hem şehir içi konforu hem de zorlu arazi koşullarında üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir araç. Güçlü ve asi bir görünüm sunan keskin dış hatları,18 inç alüminyum jantları ve LED farlarıyla tasarımında cesur bir estetik vurguluyor. Krom tampon detayları ve deri direksiyon simidi, araca sofistike bir hava katıyor. Ama F-150’nin güzelliği sadece dış görünüşünde değil.

    0’dan 100’e 6.2 saniyede çıkan Ford F-150 XLT'nin kalbinde yatan 2,7 litrelik EcoBoost V6 motor, 330 PS gücünde ve 542 Nm tork üretiyor. Bu motor, 10 ileri otomatik şanzımanla destekleniyor ve 3,4 ton çekme ve 777 kg taşıma kapasitesi sunarak güçlü bir yük taşıma performansı sağlıyor. 239 mm yerden yüksekliği 4x4 yetenekleriyle Ford F-150 XLT, sadece performansı ile değil, aynı zamanda sunduğu teknolojik yeniliklerle de etkileyici.

    SYNC 4 bilgi ve eğlence sistemi, 12 inçlik geniş dokunmatik ekranla tüm bilgilere kolayca erişim sağlarken, 8 inç yol bilgisayarıyla sürüş sırasında önemli detayları gözden kaçırmanızı engelliyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve çift bölgeli otomatik klima ve 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu da diğer özellikler arasında. Ford F-150 XLT aynı zamanda Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Yokuş Kalkış Desteği gibi teknolojilere de sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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