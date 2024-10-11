Ford F-150 XLT, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Ford, geçtiğimiz hafta yaptığı resmi açıklamada “Amerika’daki sıra dışı Ford’lar yakında Türkiye’de!” diyerek Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modellerini Türkiye’ye getireceğini duyurmuştu. Şimdi ise Ford F-150 XLT Türkiye fiyatı resmen açıklandı.

Ford F-150 XLT fiyatı açıklandı

Tam Boyutta Gör Ford, resmi web sitesinde F-150 Supercab XLT pikap aracını resmen listeli. Buna göre F-150 Supercab XLT fiyatı 5.400.000 TL olarak açıklandı. Aracın karbon gri, alacakaranlık mavisi ve akik siyah renk seçenekleri bulunuyor.

SUV Bronco Sport ile Ford Edge de yakın zamanda Türkiye’de olacak. Bu araçların da fiyatlarının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modelleri Ford Store baylilerinden satılacak. Türkiye'de sadece beş adet Store bayisi bulunuyor.

Ford F-150 XLT neler sunuyor

Ford F-150 XLT, hem şehir içi konforu hem de zorlu arazi koşullarında üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir araç. Güçlü ve asi bir görünüm sunan keskin dış hatları,18 inç alüminyum jantları ve LED farlarıyla tasarımında cesur bir estetik vurguluyor. Krom tampon detayları ve deri direksiyon simidi, araca sofistike bir hava katıyor. Ama F-150’nin güzelliği sadece dış görünüşünde değil.

0’dan 100’e 6.2 saniyede çıkan Ford F-150 XLT'nin kalbinde yatan 2,7 litrelik EcoBoost V6 motor, 330 PS gücünde ve 542 Nm tork üretiyor. Bu motor, 10 ileri otomatik şanzımanla destekleniyor ve 3,4 ton çekme ve 777 kg taşıma kapasitesi sunarak güçlü bir yük taşıma performansı sağlıyor. 239 mm yerden yüksekliği 4x4 yetenekleriyle Ford F-150 XLT, sadece performansı ile değil, aynı zamanda sunduğu teknolojik yeniliklerle de etkileyici.

SYNC 4 bilgi ve eğlence sistemi, 12 inçlik geniş dokunmatik ekranla tüm bilgilere kolayca erişim sağlarken, 8 inç yol bilgisayarıyla sürüş sırasında önemli detayları gözden kaçırmanızı engelliyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve çift bölgeli otomatik klima ve 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu da diğer özellikler arasında. Ford F-150 XLT aynı zamanda Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Yokuş Kalkış Desteği gibi teknolojilere de sahip.

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