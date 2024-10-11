Ford F-150 XLT, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Ford F-150 XLT fiyatı açıklandı
SUV Bronco Sport ile Ford Edge de yakın zamanda Türkiye’de olacak. Bu araçların da fiyatlarının kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte Ford F-150, Edge ve Bronco Sport modelleri Ford Store baylilerinden satılacak. Türkiye'de sadece beş adet Store bayisi bulunuyor.
Ford F-150 XLT neler sunuyor
Ford F-150 XLT, hem şehir içi konforu hem de zorlu arazi koşullarında üstün performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir araç. Güçlü ve asi bir görünüm sunan keskin dış hatları,18 inç alüminyum jantları ve LED farlarıyla tasarımında cesur bir estetik vurguluyor. Krom tampon detayları ve deri direksiyon simidi, araca sofistike bir hava katıyor. Ama F-150’nin güzelliği sadece dış görünüşünde değil.
0’dan 100’e 6.2 saniyede çıkan Ford F-150 XLT'nin kalbinde yatan 2,7 litrelik EcoBoost V6 motor, 330 PS gücünde ve 542 Nm tork üretiyor. Bu motor, 10 ileri otomatik şanzımanla destekleniyor ve 3,4 ton çekme ve 777 kg taşıma kapasitesi sunarak güçlü bir yük taşıma performansı sağlıyor. 239 mm yerden yüksekliği 4x4 yetenekleriyle Ford F-150 XLT, sadece performansı ile değil, aynı zamanda sunduğu teknolojik yeniliklerle de etkileyici.
SYNC 4 bilgi ve eğlence sistemi, 12 inçlik geniş dokunmatik ekranla tüm bilgilere kolayca erişim sağlarken, 8 inç yol bilgisayarıyla sürüş sırasında önemli detayları gözden kaçırmanızı engelliyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve çift bölgeli otomatik klima ve 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu da diğer özellikler arasında. Ford F-150 XLT aynı zamanda Çapraz Trafik Uyarılı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi ve Yokuş Kalkış Desteği gibi teknolojilere de sahip.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.