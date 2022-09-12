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    Yeni Pagani Utopia tanıtıldı: 2.17 milyon euroluk sanat eseri

    Süper otomobil denince akla ilk gelen markalardan biri olan Pagani, Huayra'nın ardından gelen yeni modeli Utopia'yı görücüye çıkardı. Pagani Utopia'nın tasarımı, özellikleri ve fiyatı haberimizde:
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    2023 Pagani Utopia tanıtıldı: İşte dudak uçuklatan fiyatı
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    Pagani, yeni süper otomobili Utopia'yı tanıttı. Daha önce C10 kod adıyla pek çok kez karşımıza çıkan model, üretim versiyonunda ideal dünyayı tanımlayan ütopya adını almış.

    Pagani Utopia, özellikleriyle neler sunuyor?

    Pagani, yeni modeli Utopia'nın geliştirme sürecinde mevcut modellerinin sahipleriyle istişarede bulunmuş. Bunun sonucu olarak da üç temel istek ortaya çıkmış: Sadelik, hafiflik ve sürüş zevki. İşte Pagani, yeni süper otomobilini tanımlayan kelimelerin bunlar olduğuna inanıyor.

    Yeni Pagani Utopia'nın kalbine baktığımızda Mercedes-AMG kaynaklı 6.0 litre çift turbo V12 motor görmekteyiz. Söz konusu motor, 6000 dev/dak'da 852 hp güç ve 2800 - 5900 dev/dak aralığında 1100 Nm tork üretiyor. Şanzıman olarak ise müşterilere iki farklı seçenek sunuluyor.Bunlardan ilki, 7 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzıman ki şirket, helisel dişlilere sahip bu şanzımanın mümkün olan en kısa vites geçiş hızını sağladığını iddia ediyor.

    2023 Pagani Utopia tanıtıldı: İşte dudak uçuklatan fiyatı
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    Diğer seçenek ise debriyaj pedalıyla gerçek bir 7 ileri manuel şanzıman. Horacio Pagani, daha önce verdiği bir demeçte müşterilerin %70'inin manuel istediğini belirtmişti. Buradan yola çıkarak hangi seçeneğin daha fazla tercih edileceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Yeni Pagani Utopia'nın arka aksında elektromekanik diferansiyel bulunduğu da verilen diğer bilgiler arasında.

    Utopia, Pagani'nin Carbo-Titanium HP62 G2 ve Carbo-Triax HP62 malzemelerinin kullanıldığı monokok bir şasiye sahip. Gövdede ise şirketin 'yeni tip A klas karbon fiber' olarak tanımladığı, karbon fiberin önceki seviyeleriyle aynı yoğunluğa sahip fakat %38 daha sert olan malzeme kullanılmış. Seramik kaplamalı titanyum egzoz çıkışları sadece 6 kg ağırlığa sahip. Toplam ağırlık ise kullanılan tüm hafif materyaller sayesinde 1280 kilograma kadar düşürülmüş.

    2023 Pagani Utopia tanıtıldı: İşte dudak uçuklatan fiyatı
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    Pagani'nin yeni süper otomobilinde elektronik olarak ayarlanabilir amortisörlere sahip çift salıncaklı süspansiyon sistemi bulunuyor. Fren sisteminde ise önde altı pistonlu ve arkada dört pistonlu kaliperlere sahip olmak üzere Brembo kaynaklı karbon seramik diskler görev yapıyor. Utopia, önde 21 inç ve arkada 22 inç jantlara sahip ve bu jantların kenarlarında bulunan türbin şeklindeki parçalar frenlerdeki sıcak havayı çekip dışarı atmak için kullanılıyor.

    Pagani Utopia'dan ilk etapta 99 adet üretilmesi planlanıyor. Üstelik üretilecek tüm araçlar şimdiden satılmış. Teslimatlarına 2023'ün ikinci çeyreğine başlanılacağı açıklanan Utopia'nın fiyatı da 2.170.000 euro olarak açıklandı.  

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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