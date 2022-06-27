Toplam kripto para birimi sayısı 20 bini aştı

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Son dönemde kripto para piyasası zor dönemlerden geçiyor. Bununla beraber yüzde 50’den fazla değer kaybeden piyasalar birçok yatırımcının sorun yaşamasına neden oldu. Ancak piyasadaki kripto para sayıları hızla artmaya devam ediyor. Son elde edilen verilere göre; toplam kripto para sayısı 20.000’i aştı.

CoinMarketCap tarafından izlenen kripto para birimi sayısı tarihte ilk kez 20.000 sınırını aşarak 20,002'ye ulaştı. Günümüzde CoinMarketCap'in izlemediği binlerce ıssız kripto para birimi bulunuyor. Bu sayının yalnızca CoinMarketCap’te bulunan kripto para sayısı olduğunu belirtelim.

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Bitcoin’in ilk whitepaper’ının 2008’de yayınlanması ile birlikte başlangıç yapan kripto paralar, son yıllarda hızla genişledi. Finbold tarafından paylaşılan bilgiye göre 2022'de kripto sektörünün yüzde 23'lük bir büyümeyle 3.765 yeni kripto para birimi eklediğini açıklandı.

Yetkililer yatırımcıları korumayı amaçladığından, yeni varlıkların ortaya çıkması da düzenleme tartışmalarını hızlandırıyor. Bu doğrultuda, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, büyüyen kripto sektörünü düzenlemek için önerlerde bulundu.

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Toplam kripto para sayısı 20 bini aştı