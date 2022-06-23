Elon Musk neden Dogecoin'i desteklediğini açıkladı!

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Dogecoin ile ilgili sık sık Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan ve manipülatif hareketleri sebebiyle 258 milyar dolarlık bir dava ile karşı karşıya kalan Elon Musk, şimdi de kripto para birimine neden destek verdiğini açıkladı.

Destekleme nedeni zengin olmayan insanlar

Bloomberg News tarafından bildirilenlere göre yakın bir zamanda Katar Ekonomik Forumu'na katılan ve kendisine sorulan soruları yanıtlayan Musk, kripto para birimine verdiği desteği tekrar dile getirerek, "Dogecoin'i satın almamı ve desteklememi teşvik eden o kadar varlıklı olmayan birçok insan biliyorum.’’ açıklamasında bulundu.

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Açıklamanın sonunda ise ''bu insanlara cevap verdiğini'' belirten ünlü milyarder, yorumları sebebiyle Dogecoin'in değerinde tekrar hareketlenmelere sebep oldu. Geçtiğimiz Ekim ayında Bitcoin, Ether ve DOGE'ye sahip olduğunu söyleyen Musk, görünüşe göre kripto paraların fiyatlanmasında önemli etkenlerden biri olmaya devam edecek.

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