Toshiba 5.6" boyutundaki minibook prototipini gün ışığına çıkardı

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Donanım dünyasının lider isimlerinden biri olan Toshiba hazırladığı yeni bir ultra-taşınabilir bilgisayar prototipini gün ışığına çıkardı. Prototipi sergilenen bilgisayar için aslında tam olarak ultra-taşınabilir bilgisayar tanımlaması yapmak pek doğru değil. Zira 5.6" boyutunda olan ürün yapısı itibariyle Nokia N810'u akıllara getirirken teknik özellikleri itibariyleyse Asus Eee PC veya MSI Wind'dan açıkçası çok ta geri kalır bir yanı yok. Klavyesi olmayan ürün üzerinde Intel'in Atom işlemcisi kullanılıyor. Henüz adı konulmayan prototipin üzerinde depolama çözümü olaraksa 64GB'lık SSD'nin yer aldığı bildiriliyor. Kullanımının sanal klavye üzerinden gerçekleştirildiği prototipin üzerinde dahili anten ve GPS alcısı da bulunuyor Windows Vista işletim sistemiyle çalıştığı bildirilen prototipin seri üretime geçip geçmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.