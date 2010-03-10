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Toshiba, "home" tabletlerini 2010-2011 yıllarında satışa sunacak

9 yıl
3,7b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Toshiba,
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Toshiba'nın Windows CE tabanlı slate'i (tablet'i) Journe Touch, 2009 yılının son döneminde duyrulmuştu.

Japon elektronik devi Toshiba, Apple iPad'in hedef kitlesine hitap eden tablet-slate çözümlerini 2010 sonu yada 2011 başında satışa sunabilir. Fortune'da yayınlanan yazıya göre Toshiba gibi endüstrinin önemli firmaları Apple'ın açtığı bu alanda hızlı takipçi olmaktan oldukça mutlular. Fortune'a konuşan Toshiba Amerikan'ın dizüstü bilgisayar biriminin başındaki isim Jeff Barney, bu yeni kategorileri küçümsemenin çok büyük bir hata olacağını ve daha başarılı olabilmek için bu alanlara yönelik çözümlere ihtiyaçları olduğunu belirtti. Barney'in açıklamalarına bakılırsa Toshiba, Apple'ın önemli rakiplerinden biri olmak için hızlı davranacak.

Firmanın yeni "home" tabletleriyle ilgili şimdilik fazla bilgi bulunmazken, Microsoft'un önemli bir iş ortağı olmasından dolayı tablet'lerin Windows tabanlı olacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.


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