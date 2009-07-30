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Toshiba tasarımıyla dikkat çeken 1TB'lık harici sürücüsünü satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba tasarımıyla dikkat çeken 1TB'lık harici sürücüsünü satışa sundu
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Intel'in 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil SSD'lerini duyurmasından sonra nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenen isimlerden bir diğeri de Toshiba. Firma kapalı kapılar ardındirlia bir yandan yeni SSD modellerine yönelik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da farklı ihtiyaçlar için alternatifler depolama çözümleri hazırlamaya devam ediyor.

Toshiba yaptığı açıklama ile ürün gamının 3.5-inç boyutundaki ilk harici depolama çözümünü duyurdu. 640GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile hazırlanan yeni sürücülerde kullanılan sabit disklerin 5400 devir/dakika hızlarında çalışıyor. ABS + PC materyalleri kullanılarak hazırlanan şık tasarımlı kasalarıyla, sürücülerin darbete karşı korumalı olduğu da açıklandı.

Ön yüklenmiş olarak yedek alma yazılımı ile birlikte satışa sunulan yeni sürücüler bir yıllık garanti ile gelirken 640GB'lık model 129.99$, 1TB'lık model ise 159.99$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip.


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neXXen 10 yıl
Toshiba ürünlere garanti ve destek vermemek için bir ton yalan buluyor.Toshibadan ürün almam[:S]
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Aktif Çamur 10 yıl
Bana pek şık gelmedi hatta çin malı gibi duruyo
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